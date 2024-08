W 2025 r. tylko 742 900 zasiłków na dzieci. Bo: [Pensja minimalna 4626 zł brutto] i [zamrożone progi dochodowe]

W 2025 r. redukcja osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Skala redukcji? Z przeszło 1 mln uprawnionych obecnie do liczby 742 900 (w porównaniu do 2023 r.) Mniej o 25%. To tylko w 2025 r. W 2027 zasiłek rodzinny będzie pobierać tylko 663 400 osób. To redukcja o prawie 35% w stosunku do wyjściowego 1 mln osób w 2023 r.