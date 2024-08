Ściślej "zbrodnia" kobiety polegała na tym, że nie wyrejestrowała telewizora (z polskiego systemu pobierania abonamentu RTV).

Na marginesie opisu tej sprawy przypominam o wyroku NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20 link), z którego wynika, że abonament RTV obejmuje nie tylko odbiornik radiowy i telewizor, ale np. komputer, laptop, smartfon, tablet - każde urządzenie, na którym można słuchać radia albo oglądać telewizję.

Reklama

Reklama

Sąd (WSA) o abonamencie RTV - wyjazd za granicę, nie ma wyrejestrowania

Polka na trzy lata wyjechała do Belgii, ale nie wyrejestrowała telewizora, który - jak wspomniałem - zabrała ze sobą. Oświadczyła, że o powyższą formalność poprosiła swojego syna, jednak z uwagi na upływ czasu nie posiada dokumentu potwierdzającego dokonanie formalnego wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego.

Sądziła (błędnie), że decyduje faktyczna możliwość oglądania telewizji w Polsce, a tej w Belgii nie miała. I jak zgłosi to w Polsce - gdyby wystąpiły takie kłopoty jak z komornikiem ostatecznie wystąpiły - opisze swoją sytuację i zostanie z płacenia zaległego abonamentu RTV (i kary) zwolniona. Opisała przed sądem pobyt w Belgii. I zwolniona nie została. Polskie prawo jest skrajnie formalistyczne i o zwolnieniu z abonamentu decyduje tylko i wyłącznie WYREJESTROWANIE, a nie wykazanie, że np. przebywałem przez 10 lat w Irlandii.

Z jej historii wynikają dwa wnioski:

Wniosek 1.Osoba nieużywająca telewizora płaci abonament RTV nawet, gdy z przyczyn oczywistych nie mogła oglądać telewizji. Także w sytuacji 3-letnej nieobecności w Polsce. Jedynie wyrejestrowanie uwalnia od abonamentu RTV. Nie można "po czasie" uzyskać zwolnienia z abonamentu i kar wykazując fakt wyjazdu z Polski.

Dlatego WSA w Gliwicach z 27 lutego 2024 r. (sygn. akt I SA/Gl 1153/23) (link) stwierdził:

"Powyższego stanowiska nie zmienia kwestia dotycząca "wyprowadzenia się" przez skarżącą do Belgii na okres od lipca 2007 r. do czerwca 2010 r., ani też późniejsze zamieszkanie w P. Opłata abonamentowa przypisana jest bowiem do abonenta, nie jest natomiast związana z prawem własności lokalu. Strona skarżąca w przypadku zaprzestania używania odbiorników telewizyjnych czy też odbiornika radiowego winna dopełnić w placówce pocztowej formalności związane z wyrejestrowaniem odbiorników."

Wniosek 2. Można mieć prawo do zwolnienia z abonamentu RTV, ale bez poinformowania o tym w formalnym piśmie, abonament trzeba zapłacić. W opisywanej sprawie kobieta miała więcej niż 60 lat z niskim świadczeniem przedemerytalnym (co daje zwolnienie z abonamentu RTV).

W sprawie wniosku 2 WSA w Gliwicach z 27 lutego 2024 r. orzekł:

"(…) z woli ustawodawcy to na abonencie ciąży obowiązek zgłoszenia okoliczności uprawniającej do przyznania zwolnienia, a jego przyznanie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Skarżąca zaś takiego zgłoszenia nie dokonała."

Zgodnie z poniższą tabelą zwolnień (plik w PDF) była zwolniona z abonamentu:

Wykaz osób zwolnionych z abonamentu RTV pobierz plik

Ale tylko osoby w wieku 75 lat (i więcej) są "z automatu" zwalnianie z abonamentu RTV. Każdy inny uprawniony musi złożyć wniosek/zawiadomienie.

WAŻNE! Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej rozpoczyna się od następnego miesiąca po dokonaniu rejestracji używanych odbiorników i trwa do dnia poprzedzającego dzień ich wyrejestrowania lub do miesiąca, w którym zgłoszono w placówce operatora wyznaczonego uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych bądź uzyskano zwolnienie z mocy prawa przysługujące z tytułu ukończenia 75 roku życia na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r, o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U, z 2015 r. poz. 1324).

Zwolnienie z abonamentu RTV w 2024 r. dla osób w wieku 60 lat i więcej - Poczta Polska

Zwolnione są osoby które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Podstawa? Dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,

wojskowe biura emerytalne,

Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2024 r. dla osób pobierających zasiłki - Poczta Polska

Zwolnienie dla osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.185 t.j.).

Świadczeniami pieniężnymi są:

− zasiłek stały,

− zasiłek okresowy,

− zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,

− zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

− pomoc dla rodzin zastępczych,

− pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

− świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

− wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd.

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:

− regionalne ośrodki polityki społecznej,

− powiatowe centra pomocy rodzinie,

− ośrodki pomocy społecznej,

− domy pomocy społecznej,

− placówki specjalistycznego poradnictwa,

− placówki opiekuńczo-wychowawcze,

− ośrodki wsparcia

− ośrodki interwencji kryzysowej

Podstawa? Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.