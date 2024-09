Wniosek ERWD można złożyć od 1 stycznia 2025 r., ale pierwsze wypłaty od 1 lipca 2025 r. (zgodnie z zapisami ustawowymi, które wiążą ZUS).

Komunikat ZUS: Wypłata renty wdowiej zależna od wniosku ERWD

ZUS wydał komunikat w sprawie m.in. wniosku ERWD (niezbędny w procedurze wypłaty renty wdowiej). ZUS nazwał go "wnioskiem o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną ERWD".

Wdowa albo wdowiec będą musieli złożyć ten wniosek w 2025 r., o ile chcą otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r.

Ważne Renta wdowia to wypłata kilku świadczeń. Występują w tzw. zbiegu. Dlatego ZUS potrzebuje tego wniosku Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD).

kiedy składa się wniosek ERWD (przyznanie renty wdowiej):

Wariant 1: Wniosek ERWD - beneficjent (wdowa albo wdowiec) ma już przyznane świadczenia

Ten wariant ma miejsce, gdy wdowa albo wdowiec mają prawo do:

1) renty rodzinnej oraz

2) do własnego świadczenia.

Wtedy do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie trzeba załączać żadnych dokumentów (jako załączników).

W tym wariancie wdowa albo wdowiec mają już przyznaną rentę rodzinną. Wtedy składają wniosek o "Ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną".Jest składany bez żadnych dodatkowych załączników. Wdowa (wdowiec) mają ustalone świadczenia, ZUS zajmuje się więc tylko wyborem najkorzystniejszego rozwiązania z łączeniem świadczeń w ramach renty wdowiej.

Wariant 1: Wniosek ERWD - beneficjent (wdowa albo wdowiec) nie mają przyznanej renty rodzinnej albo innego świadczenia

Wdowa albo wdowiec nie złożyli wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie) wypłacane w zbiegu - składają wniosek i dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Ważne! Od 1 stycznia 2027 wskaźnik 15% w poniższych zestawieniach podniesie się do 25% drugiego świadczenia.

Dwa wariant kumulacji (zbiegu) roszczeń w przypadku renty wdowiej

ZUS przewiduje, że będą dwa warianty kumulacji (zbiegu roszczeń), które obejmie wniosek ERWD:

Wariant 1 (dwa świadczenia)

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wariant 2 (trzy świadczenia)

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zbieg świadczeń: 100%, 15% i 50%

Dotyczy osób mających prawo do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia.

jednocześnie mających prawo do:

emerytury,

emerytury rolniczej,

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rolniczej szkoleniowej,

renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

ZUS: W tym przypadku uprawnieni mogą wybrać wypłatę:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Ważne ZUS INFORMUJE: Wybór 100% renty rodzinnej + przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej, daje (w zbiegu) 15% przysługującej emerytury z FUS i 15% okresowej emerytury kapitałowej.

UWAGA! Renta rodzinna, to nie tylko renta z ZUS, ale np. renta rodzinna dla rolników, a także wojskowa renta rodzinna oraz policyjna renta rodzinna.

ZUS: 100% i 15 % (zbieg rent i emerytur 2025 r. – 2027 r.]

Komunikat ZUS: wdowa lub wdowiec mający:

prawo do renty rodzinnej oraz

jednocześnie prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

Wtedy wypłata:

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Dotyczy to też prawa do renty rodzinnej oraz do zbiegu świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Przesłanki do nabycia renty wdowiej

Trzeba spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej (to szersze pojęcie niż wspólność majątkowa) ,

, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku zachowując limit 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzn),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Brakuje tu jednego kryterium, które być może usprawniłoby stosowanie przepisów o rencie wdowiej Chodzi o kryterium lat składkowych. Np. renta wdowia przysługuje tylko wtedy, gdy jest 20 lat składowych (podkreślamy - u zmarłego męża, a nie wdowy). Propozycję tą zgłosili internauci w mediach społecznościowych pokazując, że zwykły człowiek jest w stanie zaproponować sensowniejsze (w mojej ocenie) rozwiązanie niż uchwalane przez zawodowych twórców prawa.

Przykład Wdowa straciła męża w wieku 50 lat. Mąż miał 60 lat i 30 lat składkowych. Przekracza limit 20 lat. I dlatego wdowa ma prawo do renty wdowiej.

