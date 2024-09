Otrzymanie przez osobę niepełnosprawną po 30 września 2024 r. świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności wymaga złożenia:

Wariant 1) w organie właściwym wniosku o dane świadczenie po uzyskaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo,

Wariant 2) nie mając nowego orzeczenia - wniosku z zaświadczeniem, o którym mowa w 6bb ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określającym termin ważności dotychczasowego orzeczenia.

Wniosek ten powinien zostać rozpatrzony na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ww. świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. na wniosek strony, w ramach postępowania wszczętego na wniosek strony.

MRPiPS wyjaśnia krok po kroku: Zasiłek pielęgnacyjny w październiku 2024 r. na podstawie zaświadczenia

Ministerstwo opublikowało przykład z następującym stanem prawnym i faktycznym na wrzesień i październik 2024 r.

Przykład MRPiPS:

Jan Kowalski legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności którego termin ważności był określony na 30 września 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Jan Kowalski miał do 30 września 2024 r. wydłużone z urzędu przez organ właściwy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie ww. ustawy.

Krok 1) przedłużenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, co wymaga wniosku o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności [we wrześniu 2024 r.]

We wrześniu 2024 r. Jan Kowalski składa do powiatowego zespołu orzekającego wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Krok 2)Po złożeniu ww. wniosku Jan Kowalski otrzymuje zaświadczenie wydane przez przewodniczącego zespołu orzekającego:

1) potwierdzające złożenie tego wniosku w powiatowym zespole oraz

2) określające wydłużony do 31 marca 2025 r. termin ważności dotychczasowego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłuższy niż do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia.

Krok 3) W październiku 2024 r. Jan Kowalski składa wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wraz z ww. zaświadczeniem.

Krok 4) Organ właściwy przyznaje zasiłek pielęgnacyjny na okres wskazany w zaświadczeniu czyli do dnia 31 marca 2025 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia.

Ważne Uwaga Ministerstwa Rodziny: Wydanie osobie z niepełnosprawnością nowego ostatecznego orzeczenia spowoduje zastąpienie dotychczasowego orzeczenia przedłużonego na podstawie art. 6bb ust. 1 - podobnie jak miało to miejsce przy poprzednich ustawach, które wydłużały terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

Ministerstwo wskazuje podstawy prawne dla przedłużenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności z mocy prawa został przedłużony do 30 września 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 poz. 2768):

1) zachowają ważność po upływie tego terminu (30 września 2024 r.), aż do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia,

2) nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność (czyli w tym przypadku maksymalnie do 31 marca 2025 r. lub

3) krócej w przypadku orzeczeń dzieci w wieku do ukończenia 16 r. życia),

- ale pod warunkiem, że wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności poprzedniego orzeczenia (czyli w takich przypadkach w okresie do 30 września br.).

Ważne Zgodnie z dodanym art. 6bb ust. 1-2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.

