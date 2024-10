Takie wieści przekazał Reuters informując, że:

1) Parlament anulował referendum w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej (bo ekolodzy i eksperci złożyli skargi do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując legalność referendum).

2) Referendum miało się odbyć 24 listopada. Raptem dwa tygodnie temu ten sam parlament podjął decyzję o przeprowadzeniu referendum. Pytanie dla obywateli miało być takie: „Czy popierasz realizację projektu JEK 2, który wraz z innymi niskoemisyjnymi źródłami energii zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej?”

3) Politycy stwierdzili – „Nasi wyborcy nie będą w stanie podjąć świadomej decyzję o słuszności (lub nie) budowy elektrowni jądrowej.

W Polsce kolejna debata o elektrowni jądrowej

Odbyła się 18 października 2024 r. w Senacie.

Ważne Zdaniem uczestników konferencji już czas skończyć dyskusję na temat budowy energetyki jądrowej w Polsce. Jak podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Maciej Bando, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, budowa energetyki jądrowej, stabilnego źródła energii, jest polską racją stanu. Według wiceministra nikt nie ma wątpliwości, że bezemisyjna energetyka jest kluczem do szczęśliwego życia na ziemi. Trwa natomiast spór, czy doprowadzi do tego energetyka jądrowa czy odnawialne źródła energii. W jego ocenie muszą one ze sobą współpracować, ponieważ się wzajemnie uzupełniają ze względu na różnice w ich stabilności. Dla odbiorców niezwykle istotna jest natomiast cena końcowa. Zrównanie przez Komisję Europejską energii jądrowej ze źródłami odnawialnymi będzie miało, według wiceministra, zasadnicze znaczenie dla finasowania budowy energetyki opartej na atomie.

Panel nr 1 - Jakie są dzisiaj najtrudniejsze wyzwania dla polskiej energetyki? Mały i duży atom – konkurencja czy synergia?

Wnioski? Polskiej energetyce potrzebna jest synergia źródeł odnawialnych i atomu, czyli:

Duża elektrownia atomowa + małe reaktory w technologii MMR i SMR (SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych kopalnych źródeł energii).

Panel nr 2 o mixie energetycznym w 2025

Tu m.in. Prof. Łukasz Bartela wskazał sukces budowanego w Darlington w Kanadzie BWRX-300; ten sam SMR ma powstać w Polsce. Ważnym wydarzeniem będzie też wskazanie lokalizacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce. Jak mówił, „jeżeli nie energetyka jądrowa, polska gospodarka powinna zostać zaorana”.

Prace geologiczne - stan na 30 września 2024 r.

Link do pełnego komunikatu, a poniżej najważniejsze informacje

Aktualnie, na terenie przeznaczonym pod budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino prowadzone są prace geologiczne. Potrwają do końca roku i obejmą ok. 30 hektarów. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m. Wyniki zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu oraz przygotowania raportu lokalizacyjnego. (podstawa do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez PAA).

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni podpisały we wrześniu ub.r.. Projekt obejmuje główne komponenty elektrowni – wyspę jądrową, wyspę turbinową, towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne i infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem obiektu.

Z kolei w sierpniu br. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na opracowanie wielobranżowego projektu konstrukcji morskiej do rozładunku (MOLF - Marine Off-Loading Facility). To element infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. MOLF ma być gotowy w 2028 roku.