Nasze Wydawnictwo zapytało o stan prac nad nowym dodatkiem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że:

W Ministerstwie Rodziny toczą się prace nad nowym dodatkiem

Informacja 1. Dodatek dopełniający trafi do osób, które są na rencie socjalnej i jednocześnie posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Informacja 2. Ministerstwo ma świadomość, że osób legitymujących się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest więcej. Także na innych rentach.

Informacja 3. W maju 2024 r. minister Łukasz Krasoń przedstawił propozycję rozszerzenia grupy beneficjentów dodatku dopełniającego o osoby pobierające także inne renty: np. rentę z tytułu niezdolności do pracy z jednoczesnym orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Informacja 4. Proces legislacyjny wymaga pokonania pełnej ścieżki prawnej. Po pierwsze ministerstwo rodziny musi zakończyć procedowanie wniosku u siebie. Następnie trafi on do KPRM, a stamtąd zostanie skierowany do Sejmu.

Informacja 5. Przepisy, dotyczące renty socjalnej zaczną obowiązywać, tak naprawdę, w maju 2025 r., ale z wyrównaniem od stycznia 2025 r. Ministerstwo ma nadzieję, że ten czas wystarczy by przejść pełną ścieżkę legislacyjną i poszerzyć krąg beneficjentów dodatku dopełniającego.

Konkluzja: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowym dodatkiem. Jest jednak za wcześnie, by składać konkretne deklaracje o szczegółach”.

Renta z tytułu niezdolności do pracy (poniżej informacje ZUS)

Niezdolną do pracy jest osoba, która:

całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i

nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Niezdolność do pracy orzeka się do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, jeżeli:

nadal stwierdza się niezdolność do pracy,

osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego,

osobie badanej brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Niezdolność do samodzielnej egzystencjiorzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Co wiemy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej w 2025 r. (wypłaty od maja 2025 r.)

Na podstawie art. 10 ustawy nowelizującej przepisy o rencie socjalnej przyznanie dodatku dopełniającego osobie pobierającej rentę socjalną, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów (1 stycznia 2025 r.) ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje renciście informację o przyznaniu dodatku dopełniającego, a także udostępnia tę informację na jej profilu w PUE ZUS. W przypadku gdy rentę socjalną wypłaca organ emerytalno-rentowy, informację o przyznaniu dodatku dopełniającego przekazuje ten organ.

W przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniając przysługuje na jej wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

