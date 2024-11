Policjant może otrzymać do 1800 zł dopłaty do mieszkania. Dotyczy to jednak dopiero okresu od 2027 r. W 2025 r. ma być tylko 40% od 1800 zł. 1800 zł to próg maksymalny pomniejszany o 60%. Większość policjantów otrzyma około 800 zł od 2027 r. W 2025 r. o 60% mniej od 800 zł, czyli … 320 zł.

Zrozumiałe jest więc, że policjanci chcą przekonać rząd do odejścia rozłożenia świadczenia (miesięcznego) na okres 3 lat. Policjanci chcą otrzymać 630 zł - 1800 zł (miesięcznie) od 2025 r.

Ważne Zarząd Główny NSZZ Policjantów Świadczenie mieszkaniowe obejmie WSZYSTKICH policjantów - zarówno właścicieli lokalu, tych co wzięli na remont lub dofinansowanie na zakup. Jedyną grupą wyłączoną ze świadczenia będą policjanci, którzy obecnie zajmują kwaterę od MSWiA. Świadczeniem zatem zostanie objętych kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy.

Ofertę MSWiA dla policjantów można podzielić na 4 obszary:

1 Świadczenie mieszkaniowe:

Minister zaakceptuje propozycję związkową, aby świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy odpowiadało wojskowemu pod względem stawek i ich różnicowania.

Od 1 stycznia 2025 roku najniższa stawka wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł.

MSWiA planuje wdrożenie tego świadczenia w trzech etapach: 2025 – do 40%, 2026 – do 75%, 2027 – do 100%.

2. Podwyżki policyjnych uposażeń:

Środki finansowe na ten cel będą zabezpieczone w budżecie MSWiA.

Modernizacja uposażeń obejmie nową siatkę płac (mnożniki i dodatki za stopień) oraz stopniowy wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych.

Zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji przygotuje odpowiednie rozwiązania.

Korekty w uposażeniach wprowadzą znaczące zmiany, a część z nich wejdzie w życie w 2026 roku.

Gotowe projekty zostaną przedłożone do oceny i analizy związkom zawodowym.

3. Program modernizacji Policji:

Nowy program modernizacji przeznaczy 93% środków na inwestycje, a 7% na wydatki płacowe.

Największe inwestycje obejmą zakup nowego sprzętu informatyki i łączności (24,19%), uzbrojenia i techniki specjalnej (20,74%) oraz transportu (9,35%).

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy otrzyma 2,75%, wyposażenie szkoleniowe i gospodarczo-kwaterunkowe – 0,11%, a wzmocnienie etatowe pracowników – 1,18%.

Ograniczenia wynikają z art. 134 ustawy o finansach publicznych oraz art. 5 rozporządzenia RM z dnia 2 grudnia 2010 r.

4. Karta Rodziny dla Mundurowych:

Rząd zaproponuje specjalną kartę dla funkcjonariuszy i ich rodzin, oferującą szereg udogodnień i benefitów.

5. Posiedzenie NSZZ Policjantów:

W trybie pilnym w poniedziałek 18 listopada 2024 roku odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, a we wtorek posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podczas którego ocenione zostaną przedstawione propozycje.

