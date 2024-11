Świadczenie pielęgnacyjne: Przez MOPS stracili 17 928 zł na niepełnosprawności dziecka. Uratowało ich SKO [Przykład]

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje "nowe" świadczenie pielęgnacyjne równolegle do "starego". Cechą "nowego" jest nie tylko to, że jest za opiekę nad niepełnosprawną osobą w wieku do lat 18. Można je otrzymać na kilka dzieci niepełnosprawnych w pełnej wysokości. I tu zaczynają się problemy formalne. Od kiedy przysługuje takie świadczenie? Mamy do wyboru dwa warianty: 1) od dnia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i 2) od dnia wniosku złożenia wniosku o świadczenia pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka.