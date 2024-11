Nowa formuła w urlopach: X lat stażu pracy – Y dni urlopu, 2 razy X lat – dwa razy Y dni, 3 razy X lat - 3 razy Y dni

Formułę analizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miał to być przywilej dla pracowników opiekujących się dziećmi do lat 3 pracujących w żłobkach. I mających zbyt niską pensję w stosunku do rangi zawodu.