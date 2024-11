Nauczyciele z podwyżkami do 5154 zł, 5310 zł i 6211 zł brutto. I dodatkami od 50 zł do 1242,2 zł brutto. I nadgodzinami

Nauczyciele przegrali swoją walkę o podwyżki 15% w 2025 r. Mają obietnicę powiązania swoich podstawowych wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Obietnicę złożył premier Donald Tusk na niedawnym zjeździe ZNP. Jeżeli nauczyciel dyplomowany miałby zarabiać 100% tego wynagrodzenia, to jego pensja brutto wynosiłaby około 8000-9000 zł brutto. Premier i występująca po nim min. edukacji Barbara Nowacka nie podali jednak roku, w którym to rozwiązanie ma zostać wprowadzone. Na dziś nauczyciele niską podwyżkę 5% (w zasadzie podwyżka inflacyjna) mogą jedynie uzupełnić nadgodzinami (godziny ponadwymiarowe) oraz dodatkami. Jakie to są dodatki?