Jednak premier i min. edukacji nie podali daty wejścia w życie tego korzystnego rozwiązania. Bo jest kosztowne. Nie wierzę, aby weszło w życie w 2026 r. Deficyt budżetu na 2025 r. wyniesie 289 mld zł (7,3% PKB). Podobnie trudna sytuacja będzie w 2026 r. Dlatego widzę dwa warianty:

1) Nowelizacja Karta Nauczyciela wiążąca pensję nauczyciela z przeciętnym wynagrodzeniem wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 r.

2) Nowelizacja ta wchodzi w życie etapami w latach 2026 r - 2027 r.

Jak mają wyglądać podwyżki pensji nauczycieli w nowym systemie?

Załóżmy, że nowy system wynagradzania nauczycieli obowiązuje od 2027 r.:

Krok 1. Sprawdzamy wysokość przeciętnego wynagrodzenia w październiku 2026 r. (kilka miesięcy przed kolejnym rokiem). Załóżmy, że jest to 10 000 zł brutto.

Krok 2 W Karcie Nauczyciela pojawią się progi procentowe - wskazują jaki procent od ww. 10 000 zł przeciętnej (wartość zmienna co roku) wynosi pensja nauczyciela.

Np. Dyplomowany to 100% od pensji przeciętnej według GUS, czyli 10 000 zł;

Mianowany to 80%, czyli 8000 zł;

Początkujący to 70% czyli 7000 zł.

Wskaźniki 100%, 80% i 70% są umowne. Sejm je po wyliczeniach ustawi "po swojemu". Nie wiemy, jakie parametry Sejm wprowadzi ostatecznie do ustawy. Jest też możliwość uchwalenia podwyżek na raty. Np. w 2026 r. niższe niż 100%, 80%, 70%. Jest mało prawdopodobne przesunięcie podwyżek na 2028 r. z uwagi na wybory parlamentarne w 2027 r.

Ile w 2025 r. będą zarabiali nauczyciele?

Dla porównania podajemy szacunkowe kwoty brutto dochodów podstawowych (baz nadgodzin i dodatków) nauczycieli w 2025 r. Po przeszło 5% podwyżce wyniosą około:

1)nauczyciel początkujący - podwyżka do 5154 zł brutto;

2)nauczyciel mianowany - podwyżka do 5310 zł brutto;

3) nauczyciel dyplomowany - podwyżka do 6211 zł brutto.

Premier i min. edukacji składają ważne deklaracje dla nauczycieli

Deklaracje padły na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP, na którym wezwano parlament i rząd do powiązania systemu wynagradzania w oświacie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. W czasie zjazdu min. edukacji poinformowała, że będą uporządkowane przepisy dotyczące awansu zawodowego. Rząd ujednolici też zasady co do praw emerytalnych nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także uporządkowanie przepisów dot. kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

Barbara Nowacka zaprosiła na 12 grudnia 2024 r. nauczycieli na wspólne spotkanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, by „o najważniejszych działaniach i rozwiązaniach porozmawiać nie tylko na hasłach, ale i na konkretach