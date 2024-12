Sejm: Limity dochodowe 2800 zł i 2000 zł dla bonu. W pomocy społecznej 1010 zł - osoba samotna i 823 zł - członek rodziny

Wysokie w porównaniu do limitów dochodu w pomocy społecznej. W 2025 r. jest to 1010 zł - osoba samotna i 823 zł - członek rodziny wieloosobowej. Tak to wygląda w ustawie o pomocy społecznej. A jak miałoby wyglądać w ustawie o bonie energetycznym?