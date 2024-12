Sąd: Wydziedziczenie możne nastąpić natychmiast po wyeksmitowaniu ojca z domu przez córkę [Zachowek]

Ważne

Nie ma znaczenia porównanie długości okresu, w którym relacje między członkami rodziny były poprawne, do czasu, w którym były zaburzone, do czego odwołał się Sąd Okręgowy. W takim przypadku istotnej wagi nabiera natomiast zachowanie uprawnionego po wydziedziczeniu – jeżeli stan niedopełniania obowiązków rodzinnych trwa nadal, pozwala to potwierdzić stanowczość i kategoryczność zachowania uprawnionego do zachowku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia ‎14 listopada 2019 r., IV CSK 661/18).