Z badania Inquiry wynika, że połowa Polaków boi się zarażenia koronawirusem (suma odpowiedzi „bardzo się boję” i „raczej się boję”), jedynie co dziesiąta osoba twierdzi, że zupełnie się nie boi pandemii.

Poziom obaw rośnie wraz z wiekiem respondentów: co czwarta osoba w wieku od 18 do 24 lat czuje się zagrożona przez pandemię, a w przypadku osób w wieku 55+ to niemal 60 proc. - czytamy

Według autorów badania obawy Polaków wpływają na plany związane z Bożym Narodzeniem, a ograniczenia administracyjne są dodatkowym powodem, aby w tym roku zostać w domu.

Jak wynika z badania, ponad połowa Polaków planuje spędzić święta jedynie w gronie domowników lub samotnie. 40 proc. z nas zaprosi gości na święta lub odwiedzi rodzinę. Wyjazd do rodziny planują głównie osoby w wieku poniżej 35 lat.

Reklama

Pandemia wpływa nie tylko na to, ile osób zasiądzie do wigilijnego stołu, ale również na to, co na tym stole się znajdzie. Prawie połowa badanych (46 proc.) deklaruje, że w tym roku przygotuje mniej potraw lub ich mniejszą ilość, aczkolwiek niemal równie wiele osób (42 proc.) nie planuje zmieniać swoich zwyczajów i przygotuje takie same święta jak zawsze - czytamy.

Jak wskazano, okres świąteczny to również okazja dla branży gastronomicznej na choćby częściowe odbicie strat spowodowanych koronawirusem. "Ponad 1/3 osób, które będą przygotowywać potrawy na świąteczny stół deklaruje, że część jedzenia przyrządzi samodzielnie, a część zamówi" - podano.

Z badania wynika ponadto, że ważnym zwyczajem związanym ze świętami są prezenty, które kupuje 88 proc. z nas, przy czym większość planuje wydać na podarunki dla innych kwotę nieprzekraczającą 500 zł (60 proc.). Znaczna część badanych osób wyda mniej (39 proc.) lub tyle samo (31 proc.), co w roku ubiegłym. Tylko 9 proc. zamierza wydać więcej pieniędzy niż w 2019.

Średnie wydatki na prezenty wyniosą ok. 480 zł na osobę - wskazano.

Dodano, że nietypowy charakter tegorocznych świąt Bożego Narodzenie odczuje wiele sektorów gospodarki, ale z drugiej strony to szansa dla sektora e-commerce - ponad 1/3 badanych deklaruje, że większość prezentów zamierza kupić w internecie. W efekcie do handlu internetowego trafi w grudniu tego roku przynajmniej 3-3,5 mld zł.

W ocenie prezes Inquiry Agnieszki Górnickiej nastroje Polaków nie są przesadne optymistyczne, jednak w porównaniu z tegoroczną Wielkanocą jest wyraźnie lepiej. "Przypomnijmy, w kwietniu aż 84 proc. osób zrezygnowało z rodzinnych spotkań w czasie świąt, przy czym większość z nich mówiła, że jest to dla nich dotkliwe. Tylko 18 proc. zadeklarowało wówczas, że urządzą takie same święta, jak zwykle" - wskazała.

Badanie zrealizowano 7-10 grudnia 2020 r. na reprezentatywnej próbie 1007 dorosłych Polaków metodą CAWI -sondaż online na panelu YouGov.