Wszystko przez spór co do statusu tzw. nowych sędziów SN, czyli tych, którzy trafili do tego sądu po przejściu procedury budzącej poważne wątpliwości prawne. W Izbie Cywilnej, która ma orzec w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, takich sędziów jest już ośmiu. Pojawiają się wątpliwości, czy tzw. starzy sędziowie będą chcieli orzekać z nimi ramię w ramię. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dyskutowanych jest kilka wariantów wyjścia z sytuacji, a najbardziej prawdopodobnym jest odroczenie rozstrzygnięcia.

