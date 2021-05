Analityk wyliczył, że za kwotę, która "wyparowała" w ciągu ostatniego roku z przeciętnej rocznej lokaty opiewającej na 10 tys. zł, można by kupić przyzwoity grill do ogródka czy rower dla dziecka. Wskazał, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy siła nabywcza każdych 10 tys. zł trzymanych na rocznej lokacie spadła o 352 zł, co - jak zaznaczył - jest efektem niskich stóp procentowych i inflacji.

Wyliczył, że gdy w kwietniu 2020 roku zakładano w banku roczną lokatę na 10 tys. zł, średnie oprocentowanie takich produktów wynosiło – według danych NBP – 0,78 proc. "To znaczy, że do 10 tys. złotych bank naliczył 78 złotych odsetek. 19 proc. z tej kwoty trzeba było oddać fiskusowi, więc faktycznie po roku mogliśmy odebrać z banku 10 063,18 zł" - napisał.

Wyjaśnił, że biorąc pod uwagę inflację, która, zgodnie z najnowszymi danymi GUS wyniosła 4,3 proc., "to za kwotę 10 063,18 zł, możemy dziś kupić tylko tyle, co za 9 648,30 zł w dniu zakładania depozytu".

Turek uważa, że w najbliższych miesiącach bilans inwestycji w bankowe lokaty powinien być jeszcze gorszy. "Powody są dwa. Jeden to fakt, że w ostatnim czasie banki sukcesywnie ograniczały oprocentowanie depozytów (np. w marcu br. przeciętna roczna lokata była oprocentowana już tylko na 0,14 proc.). Poza tym pojawiają się prognozy, zgodnie z którymi w najbliższym czasie wzrosty cen dóbr i usług jeszcze przyspieszą, a więc możemy zobaczyć inflację nawet w okolicach 5 proc." - napisał.

Jego zdaniem w drugiej połowie roku sytuacja powinna zacząć się poprawiać, ze względu na trochę wolniejszy wzrost cen dóbr i usług, ale - jak zaznaczył - wciąż będzie to jednak wzrost i to niemały. "Niestety nic nie wskazuje na to, aby sytuacja szybko miała się poprawić. Z prognoz HRE Investment wynika, że jeszcze lokaty zakładane w 2022 roku, które kończyć się będą w roku 2023 powinny być oprocentowane o wiele za skromnie, aby pokonać inflację. Tak przynajmniej sugerują dziś dostępne prognozy" - poinformował.