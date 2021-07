Co to jest bitomat?

W badaniu przeanalizowano kilka czynników wpływających na rynek kryptowalut na całym świecie, m.in. interes publiczny, stanowisko prawne rządu, a także własność waluty cyfrowej. Kolejnym ważnym elementem była dostępność bitcoinów, Dogecoina i innych kryptowalut, a zwłaszcza rozpowszechnienie bitomatów - bankomatów kryptowalutowych.

Boom na waluty cyfrowe doprowadził do powstania dedykowanej kryptowalutom sieci bankomatów. Bitomat to fizyczne urządzenie, które pozwala ludziom kupować kryptowaluty za pomocą gotówki i karty debetowej lub kredytowej. Niektóre są dwukierunkowe. Tego typu urządzenia umożliwiają także sprzedaż walut cyfrowych za gotówkę.

Najwięcej bitomatów w USA

Stany Zjednoczone zdobyły 7,3 na 10 punktów w rankingu Crypto Head, głównie dzięki gęstej i rozwijającej się sieci bitomatów. W 2021 r. w całym kraju było 17 436 urządzeń do wpłacania i wypłacania kryptowalut.

Druga w zestawieniu Kanada, która rości sobie prawo do miana kraju, w którym zainstalowano pierwszy na historii kryptobankomat, jest daleko w tyle za USA.

Kanada ma obecnie 1464 bitomatów, podczas gdy w zajmującej trzecie miejsce Wielkiej Brytanii działa już tylko 200 takich maszyn. Polska z liczbą 112 bitomatów zajmuje siódmą pozycję w tym zestawieniu, za Hongkongiem i przed Szwajcarią.

Jedną z obaw związanych z rosnącą siecią bankomatów kryptowalutowych jest to, że mogą one być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy. Stało się to coraz bardziej jasne podczas pandemii, kiedy zamknięto dostawy transgraniczne między USA a Meksykiem i przestępcy zajęli się kryptowalutami, aby przenosić duże ilości gotówki przez granicę. W Vancouver kryptobankomaty także wywołały dyskusje na temat wprowadzenia ich zakazu z powodu obaw o pranie pieniędzy.

W Polsce nie ma ścisłych regulacji dotyczących bitomatów, ale według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w polskim systemie prawa nie funkcjonują też przepisy, które zakazują prowadzenia działalności w charakterze bankomatów kryptowalut. Natomiast firmy oferujące bitomaty podlegają regulacjom AML (Anti-Money Laundering), czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.