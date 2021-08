Dodano, że w tym czasie najszybciej rosła liczba przelewów na telefon BLIK – było ich 25,5 mln – to wzrost o 187 proc. rok do roku. Na koniec drugiego kwartału z BLIKA aktywnie korzystało już blisko 8 mln użytkowników, blisko 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

W drugim kwartale tego roku liczba aktywnych użytkowników BLIKA (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wzrosła do 8 mln osób, to blisko pól miliona więcej, niż na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Prawie 70 proc. transakcji w drugim kwartale tego roku zrealizowano w internecie. Było ich 121,5 mln, z czego ponad 3,8 mln to transakcje wykonane w globalnym e-commerce, rozliczane przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła prawie 14,5 mld zł. Średnia wartość transakcji w e-commerce to 120 zł.

Drugą najchętniej wykorzystywaną funkcją BLIKA są przelewy na telefon. Stanowią już prawie 15 proc. wszystkich transakcji. W drugim kwartale użytkownicy skorzystali z tej metody przekazywania sobie pieniędzy aż 25,5 mln razy – to wzrost o 187 proc. rok do roku.

Jak informuje BLIK, w rekordowym dniu zrealizowano ponad 450 tys. przelewów na telefon. Wartość takich transakcji w drugim kwartale osiągnęła prawie 3 mld zł. Średnia kwota takiego rozliczenia to 118 zł. Z tego sposobu przekazywania pieniędzy – natychmiastowo i o dowolnej porze – korzystać mogą klienci 10 banków.

Liczba transakcji BLIK-iem w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła w drugim kwartale rok do roku o 133 proc. do poziomu 19,6 mln transakcji, a średnia wartość transakcji to 54 zł.

Dane za drugi kwartał nie uwzględniają jeszcze transakcji zbliżeniowych BLIK-em, które wprowadzane są sukcesywnie dopiero obecnie.

Jak informuje BLIK, 9 mln transakcji w drugim kwartale zrealizowano w bankomatach, liczba wpłat i wypłat wzrosła rok do roku o 65 proc. Ich wartość osiągnęła niemal 6 mld zł (to o 83 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Średnia kwota transakcji w bankomacie przekracza 600 zł.

W drugim kwartale roku użytkownicy realizowali BLIK-iem średnio prawie 2 mln transakcji każdego dnia. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie 2020 r.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności.