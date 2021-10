W związku z obchodzonym w środę Europejskim Dniem Seniora minister rodziny złożyła wszystkim seniorom życzenia.

"Życzę państwu zdrowia, zdrowia, zdrowia. Życzę też państwu, żeby każdy dzień był wspaniały. Dobrych dni, dobrych chwil i przede wszystkim, abyście państwo czuli wsparcie polskiego rządu" - mówiła.

Jak zaznaczyła Maląg, w roku 2022 waloryzacja rent i emerytur oparta będzie o wskaźniki związane z sytuacja ekonomiczną kraju. "Dbamy o to, aby nie były to groszowe wzrosty waloryzacyjne, ale przede wszystkim jest to wskaźnik inflacji. Zastosowaliśmy odpowiedni algorytm (...) żeby zabezpieczyć ten minimalny wzrost" - stwierdziła.

Poinformowała, że ostatecznie waloryzacja zostanie ustalona w lutym 2022 r., jednak już teraz wiadomo, że wzrost minimalnej emerytury wyniesie co najmniej 5 proc. "A więc jeżeli dzisiaj tę minimalną emeryturę mamy na poziomie 1250,88 zł, to w przyszłym roku będzie to na pewno ponad 1300 zł" - zastrzegła.

Przypomniała, że w listopadzie emerytom i rencistom zostanie wypłacona czternasta emerytura. "Najważniejsze, że seniorzy nie muszą wykonywać praktycznie żadnych ruchów. Czekają na swoją emeryturę, czekają na swoją rentę i w tym czwartym kwartale, razem z tym świadczeniem, zostanie wypłacona przez ZUS czternasta emerytura" - wyjaśniła Maląg.

Poinformowała, że w przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe - 2900 zł brutto. "To oznacza, że emeryci, którzy pobierają emeryturę - mówimy o kwotach brutto - do 2900 zł, dostaną w pełnym zakresie czternastą emeryturę, czyli brutto będzie to 1250,88 zł" - mówiła.

Zaznaczyła, że emeryci, którzy pobierają emeryturę wyższą niż 2900 zł, również otrzymają czternastą emeryturę, jednak w ich przypadku zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę. "Oznacza to, że jeżeli mamy emeryturę przykładowo 3 tys. zł, czyli przekraczamy 2900 zł, wtedy nasza czternasta emerytura będzie pomniejszona po prostu o 100 zł" - zastrzegła Maląg.

Podkreśliła, że świadczeniem tym objęte zostanie ponad 9 mln emerytów i rencistów, z czego ok. 8 mln otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Dodała, że w tym roku po raz trzeci wszyscy emeryci i renciści otrzymają trzynastą emeryturę w wysokości 1250,88 zł – bez kryterium dochodowego.(PAP)

Autor: Iwona Żurek