„Nałożenie na firmy internetowe obowiązku refundowania strat poniesionych przez konsumentów, którzy padli ofiarą oszustw internetowych, może szybko zmienić ich podejście,” — czytamy w raporcie Komisji Skarbu na temat przestępczości gospodarczej . „Rząd ma obowiązek poważnie rozważyć, czy firmy internetowe nie powinny być zobowiązane do wypłaty odszkodowania w przypadku oszustw dokonywanych przy użyciu ich platform”.

Technologiczne giganty mają ścigać e-przestępców

W sprawozdaniu wezwano również do wprowadzenia zmian w projekcie ustawy o bezpieczeństwie w Internecie, które spowodują, że zwiększy się odpowiedzialność platform za zwalczanie oszustw finansowych dokonanych z ich użyciem. Zgodnie z raportem rząd Wielkiej Brytanii powinien również rozważyć przerzucenie na nie obowiązku „przeprowadzania kontroli reklamodawców w ramach funkcji Poznaj swojego klienta”. Ma to pomóc w blokowaniu i eliminacji potencjalnych oszustów.

Statystyki pokazują, że liczba oszustwa internetowe w Wielkiej Brytanii stale rośnie. Niestety platformy, banki, organy regulacyjne i organy ścigania często nie wiedzą, kto jest najbardziej odpowiedzialny za walkę z tego typu przestępstwami.

Naiwny jak nabywca kryptowalut

Do marca 2021 roku konsumenci zgłosili do Urzędu Nadzoru Finansowego 30 000 przypadków potencjalnych oszustw, co stanowi wzrost o 77 proc. w ciągu roku. Boom na kryptowaluty stworzył nowy rodzaj oszustw. Analiza przeprowadzona w zeszłym roku przez UK Finance, grupę lobbującą dla branży finansowej, wykazała, że oszuści dzięki reklamom prezentowanym za pośrednictwem wyszukiwarek i mediów społecznościowych przyciągają coraz większą liczbę ofiar.

Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi poinformowały wcześniej komisję, że wzmagają wysiłki w celu zablokowania potencjalnie niebezpiecznych reklam, ale nie przynosi to pożądanych rezultatów. Oszuści często dostosowują się do nowych rozwiązań wprowadzanych przez providerów, dzięki czemu skutecznie unikają wykrycia.

Inne rekomendacje raportu to:

Utworzenie jednego organu ścigania odpowiedzialnego za zwalczanie przestępczości gospodarczej.

Rozporządzenie mające na celu ochronę konsumentów przed oszustwami i praniem pieniędzy w obrocie kryptowalutami.

Zwiększenie kosztu otworzenia firmy w Wielkiej Brytanii do 100 funtów, aby zniechęcić tych, którzy chcą „założyć dużą liczbę firm w wątpliwych celach”.