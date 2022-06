Reklama

W maju inflacja CPI wyniosła według GUS-u w ujęciu rocznym aż 13,9 proc. To najwyższy wynik od ponad 24 lat. Biorąc pod uwagę głębię problemu mamy niewiele inwestycyjnych opcji, które mogą sprostać tak dużej skali utraty wartości pieniądza. Nasuwają się tutaj dwa rozwiązania. Pierwsze jest przeznaczone dla osób, które mają dużą awersję do ryzyka. Chodzi o obligacje indeksowane inflacją. Druga opcja to ulokowanie oszczędności na rynkach finansowych, co wymaga jednak pogłębienia swojej wiedzy i zdolności do akceptacji strat, szczególnie w kontekście trwającej na amerykańskim parkiecie bessy.

Czy jesteśmy skazani na rynki finansowe? Niestety, pomimo poprawy przez banki w ostatnich tygodniach oferty oprocentowania depozytów nadal jest ono zdecydowanie zbyt mało atrakcyjne, być ochronić wartość naszych oszczędności choćby w połowie. Przyjrzyjmy się lokatom. Przykładowo, najlepsze trzymiesięczne depozyty oprocentowane są na 6-7 proc. rocznie (zazwyczaj przy spełnieniu pewnych warunków jak założenie konta). W przypadku kont oszczędnościowych najbardziej atrakcyjne oferty dają 5-6 proc. zysku w skali roku. Jest jeszcze alternatywa w postaci niedawno wprowadzonych przez rząd rocznych i dwuletnich detalicznych obligacji skarbowych (ROR i DOR), które są oprocentowane odpowiednio na 5,25 i 5,5 proc.

Obligacje indeksowane inflacją

W sytuacji ubogich lokat i kont oszczędnościowych z pomocą przychodzą nam detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Dobra informacja jest taka, że oprocentowanie tych aktywów wyraźnie wzrosło w ostatnich miesiącach. Konstrukcja tego typu obligacji jest taka, że w pierwszym roku od ich nabycia korzystamy ze stałego oprocentowania, a od początku drugiego wynosi ono stopę stałej marży plus inflacji (brana jest pod uwagę średnia inflacja liczona przez GUS za poprzednie 12 miesięcy). Przyjrzyjmy się 4-letnim obligacjom COI oraz 10-letnim EDO. Ich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi w tej chwili odpowiednio 5,5 i 5,75 proc., a marża 1 i 1,25 proc. (jeszcze na początku tego roku oprocentowanie w pierwszym roku wynosiło zaledwie ok. 2 proc.). Jeżeli inflacja utrzymałaby się na obecnym poziomie, to w połowie przyszłego roku nasze oszczędności będą oprocentowane na grubo ponad 10 proc.

Obligacje te nie ochronią jednak w pełni naszych oszczędności przed inflacją z dwóch powodów. Po pierwsze, oprocentowanie w pierwszym roku jest znacznie niższe od aktualnej inflacji. Po drugie, po zakończeniu oszczędzania będziemy musieli zapłacić od zysku podatek Belki w wysokości 19 proc. Realna strata będzie więc znacznie mniejsza w środowisku bardzo szybkiego wzrostu cen niż w przypadku ulokowania oszczędności na nisko oprocentowanej lokacie. W przypadku obligacji COI czy EDO musimy liczyć się także z kosztami przedterminowego wykupu. Koszt zakupu jednej to 100 zł. Opłata za wcześniejsze pozbycie się wynosi 0,7 zł od obligacji (w przypadku 4-latek) oraz 2 zł (w przypadku 10-latek).

Jeżeli nie satysfakcjonuje cię podążanie za inflacją i chcesz generować stopy zwrotu przekraczające ją, to będziesz musiał wyeksponować się na rynek finansowy.

Giełda

Inwestorzy z Polski mogą obecnie bez problemu inwestować na giełdzie za pośrednictwem krajowych albo zagranicznych domów maklerskich. Możliwe jest to także w ramach tzw. antypodatkowych pokrowców, czyli IKE i IKZE. Skorzystanie z nich zwalnia nas z zapłacenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych (pochodzących ze wzrostu wartości walorów oraz dywidend), jeżeli odpowiednio długo nie wypłacimy kapitału. W przypadku wcześniejszych wypłat korzyścią będzie odroczenie zapłaty daniny. Niektóre domy maklerskie (np. DM BOŚ czy DM mBanku) umożliwiają nawet inwestowanie w ramach kont emerytalnych w zagraniczne ETF-y.

Jakie spółki sprawdzą się najlepiej w okresach wysokiej inflacji? Na ten temat wypowiedział się chociażby inwestycyjny autorytet Warren Buffet, którego fundusz Berkshire Hathaway generował historycznie średnio blisko 20-proc. stopę zwrotu, bijąc w tym czasie niemalże dwukrotnie indeks S&P 500.

Podczas spotkania z akcjonariuszami BH z 2015 roku Buffet powiedział, że najlepszymi spółkami, które warto mieć w portfelu w czasie inflacji są te, które nie wymagają ciągłych reinwestycji (coraz droższych, gdy spada wartość waluty kraju, w którym działa firma). W tym kontekście akcje firm użyteczności publicznej czy kolejowych nie są najlepszym rozwiązaniem. Inwestor przekonuje, że najlepsze w czasie inflacji są spółki, z którymi ludzie czują się związani. Taką marką, której bezgranicznie ufa Buffet, jest na przykład amerykański producent słodyczy See’s Candy. Inwestuje w nią od 1972 roku.

Wybór poszczególnych spółek wymaga jednak od inwestora dużej wiedzy, chociażby w zakresie fundamentalnej oceny kondycji danego podmiotu czy jego aktualnej wyceny. Buffet i wielu doradców inwestycyjnych zalecają zdecydowanej większości osób inwestowanie pasywne, czyli w oparciu o fundusze indeksowe albo ETF-y. Gwarantuje nam to bowiem dywersyfikację, która jest bardzo wskazana przy budowie własnego portfela. Ze względu na wysokie koszty zarządzania funduszy sugeruję skonstruowanie własnego portfela zbudowanego z ETF-ów.

Ktoś, kto chciałby mieć w portfelu dokładnie to samo, co „Wyrocznia z Omaha” może to zrobić, kupując po prostu akcje Berkshire Hathaway. Należy jednak zaznaczyć, że w ciągu ostatnich dwóch dekad jego stopy zwrotu były średnio zdecydowanie niższe niż historyczna średnia.

Dobrze zdywersyfikowany portfel

Fundusze indeksowe i ETF-y dążą do odwzorowania składu pewnej części rynku, najczęściej danego indeksu. Inwestując w ten sposób dajemy więc sobie ekspozycję na szeroki rynek. Daje nam to w zależności od wyboru waloru różne rodzaje dywersyfikacji. Na przykład geograficzną, sektorową czy pod względem wielkości spółek. Kupując na przykład ETF odzwierciedlający skład indeksu Nasdaq, można powiedzieć, że kupujemy cały indeks. Liczne badania pokazują, że zdecydowana większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie „pobić” szerokiego rynku, a poza tym są znacznie droższe pod kątem zarządzania niż ETF-y.

Inwestorzy mają do wyboru wiele wzorcowych strategii inwestycyjnych, które oferują dobrą i szeroką dywersyfikację. Co nam ona daje? Przede wszystkim posiadamy różnorodne klasy aktywów, więc jeżeli w danym okresie jedna z nich radzi sobie gorzej na rynku, to pozostałe powinny amortyzować spadki. W dobrze zdywersyfikowanym portfelu ważne jest, by poszczególne jego części były ze sobą w niewielkim stopniu skorelowane. Przykład? Jeżeli nasz portfel opiera się głównie na dużych amerykańskich spółkach, to w okresie bessy na Wall Street możemy doświadczyć obsunięcia wartości kapitału na poziomie nawet 40-50 proc. Jeżeli posiadamy w portfelu na przykład złoto oraz obligacje skarbowe, to powinny one amortyzować te spadki, tym bardziej, że zazwyczaj dobrze sobie radzą, gdy akcje nurkują.

Przyjrzyjmy się dwóm przykładowym dobrze zdywersyfikowanym portfelom.

Weźmy podstawowy portfel typu 60/40, w którym 60 proc. stanowi indeks S&P 500, a 40 proc. 10-letnie obligacje rządowe USA. Zarządzanie takim portfelem jest bardzo proste: wystarczy kupić dwa ETF-y odzwierciedlające wspomniane klasy aktywów, których wartość odpowiada wspomnianym proporcjom. Następnie w określonych odstępach czasu dokonujemy tzw. rebalancingu, czyli nadajemy naszemu portfelowi określone proporcje. Jeżeli akcje straciły, to musimy dokupić pewną ich ilość, tak by łączna wartość wynosiła 60 proc. Czego możemy spodziewać się po takim portfelu? Przyjrzyjmy się skumulowanemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu (CAGR). Od początku 1990 do końca 2020 roku wyniósł on realnie 9,29 proc., a po uwzględnieniu inflacji 6,76 proc. (oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę inflację w USA, bowiem to na tym rynku inwestujemy). Dlaczego przyjąłem tak długi okres? Inwestowanie na rynku finansowym jest skuteczne, gdy nastawiamy się na odpowiednio długie oszczędzanie. Historyczne dane pokazują, że o ile w perspektywie kilku lat możemy trafić na bardzo trudny okres dla rynku akcji, który zamkniemy stratą, o tyle w perspektywie emerytalnej mamy niemalże pewność, że wartość naszych oszczędności wielokrotnie wzrośnie. Nie ma jednak niczego za darmo. Maksymalne roczne obsunięcie kapitału w tym okresie to 28,42 proc. To oczywiście dużo, ale niewiele w porównaniu do obsunięcia, jakiego doświadczył amerykański rynek podczas kryzysu z 2008 roku, gdy w pewnym momencie tracił grubo powyżej 50 proc.

Przyjrzyjmy się bardziej rozbudowanej i zdywersyfikowanej strategii. Ciekawą propozycję przedstawił ekonomista Mohamed El-Arian. W jego strategii 64 proc. inwestujemy w akcje, 23 proc. w obligacje, a 13 proc. w towary. Część akcyjna składa się z: indeksu S&P 500 (18proc.), indeksu MSCI EAFE (średnie i duże spółki z 21 rozwiniętych krajów, 18 proc.), indeksu MSCI EEM (średnie i duże spółki z 24 państw rozwijających się) oraz amerykańskiego rynku REIT-ów (to typ funduszy inwestycyjnych powiązanych z rynkiem nieruchomości, udział w portfelu to 13 proc.). Część obligacyjną stanowią 10-letnie rządowe obligacje USA (11 proc.), 30-letnie rządowe obligacje USA (6 proc.) oraz obligacje skarbowe USA indeksowane inflacją (6 proc.). W części towarowej mamy indeks S&P GSCI. Wszystkie te klasy aktywów nabywamy za pośrednictwem odpowiednich ETF-ów. Taki portfel dał w analogicznym okresie CAGR na poziomie 8 proc. i pokonał inflację o 5,52 proc. Maksymalne obsunięcie kapitału w jego przypadku to aż 43,42 proc. Widzimy więc, że dywersyfikacja nie zawsze zwiększa stopę zwrotu i chroni nas przed dużymi obsunięciami wartości portfela. Większość znanych i powszechnie stosowanych strategii dawała w bardzo długiej perspektywie nominalną stopę zwrotu zbliżoną do 10 proc., co przy uwzględnieniu siły procentu składanego jest bardzo dobrym wynikiem. Rozbudowaną analizę strategii i wyczerpującą charakterystykę pasywnego inwestowania znajdziemy w publikacji Meba Fabera zatytułowanej „Global Asset Allocation”.

Mamy też inne rozwiązania, które mogą wygenerować w krótkim czasie wysokie stopy zwrotu, ale są bardzo ryzykowne i mają zazwyczaj wysoki finansowy próg wejścia. To chociażby zakup nieruchomości pod tzw. flipa, który często pozwala zarobić na jednej transakcji nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jednak zabawa dla profesjonalnych inwestorów. W tym artykule chciałem skupić się na pasywnych rozwiązaniach inwestycyjnych, które mają defensywny charakter, a nie są nastawione na szybki i duży zysk. Nie brałem też więc pod uwagę inwestycji w niszowe i mocno spekulacyjne aktywa takie jak sztuka, alkohole czy NFT.