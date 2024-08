Co ustalili dziennikarze?

Wyprawka szkolna 2024 r.: Lidl kontra Biedronka i Auchan

Badanie przeprowadzono na ofercie 5 sieci handlowych. Każda z nich przedstawiła ceny produktów z tej samej kategorii wchodzące do koszyka "Wyprawka szkolna 2024 r." Wartość koszyka dla poszczególnych sieci jest następująca (zestawienie alfabetyczne):

Auchan - 46,89 zł

Biedronka – 45,44 zł

Carrefour – 109,93 zł

E.Leclerc – 62,32 zł

Lidl - 27,84 zł

Każdy ranking tego typu ma swoją metodologię i swoje wady. Wadą tego są …… tenisówki. Niektóre sieci nie miały tego produktu w swojej ofercie, inne miały. Np. Auchan ma w ofercie tenisówki za 10 zł, a Biedronka nie ma tego produktu. Jeżeli odejmiemy 10 zł dla koszyk Auchan (aby doprowadzić do porównywalności ofert Auchan i Biedronki), otrzymamy w Auchan koszt wyprawki szkolnej 36,89 zł. Powoduje to, że Auchan wciąż przegrywa z Lidlem, ale wygrywa z Biedronką.

Wyprawka szkolna składała się w badaniu cen DGP z kilkunastu produktów (w nawiasach podajemy ceny zwycięzcy rankingu, czyli sieci Lidl):

plecak tornister (9,99 zł)

worek (1,99 zł)

piórnik z wyposażeniem (3,39 zł)

komplet flamastrów (0,69 zł)

kredki świecowe (0,69 zł)

kredki ołówkowe (1,69 zł)

zeszyt w kratkę 16 kartek (0,19 zł)

zeszyt w kratkę 32 kartki (0,49 zł)

zeszyt w trzy linie 16 kartek (0,19 zł)

zeszyt w jedna linię 32 kartki (0,49 zł)

zeszyt do nut (1,59 zł)

farby akwarele (1,69 zł)

zeszyt kolorowego papieru (1,99 zł)

blok rysunkowy (0,99 zł)

blok techniczny (0,99 zł)

krepina 1 sztuka (0,60 zł)

klej (0,19 zł)

Co ustalili dziennikarze DGP o wyprawce szkolnej 2024 r.?

1) Nie będzie zmian w programie „Dobry start” - program oferuje 300 zł wsparcia i te pieniądze tradycyjnie są przeznaczane na wyprawkę szkolną

2) DGP postanowił sprawdzić, ile dziś trzeba wydać na same podstawowe artykuły szkolne. Jak co roku zapytaliśmy popularne sieci handlowe o ceny poszczególnych produktów. Aby dane były porównywalne, DGP prosił o wskazanie najtańszych. Z zestawienia wynika, że w tym roku taka wyprawka minimum wystarczy na więcej niż w poprzednich latach. Średnio na jej skompletowanie trzeba przeznaczyć niecałe 58 zł. To o 9,6 proc. mniej niż przed rokiem. To już trzeci spadkowy rok z rzędu.

3) Spada bowiem inflacja. W I półroczu 2024 r. wyniosła 2,7 proc. wobec 15 proc. przed rokiem. Nastąpiła stabilizacja, a niekiedy nawet spadek cen niektórych surowców, w związku z tym produkcja wielu artykułów stała się tańsza. Dobrym przykładem jest celuloza, w związku z czym w większości sieci niższe niż w 2023 r. są ceny zeszytów. Handlowcy postawili też na bogaty wybór i starali się wynegocjować u dostawców jak najbardziej korzystne ceny.