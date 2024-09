Czym jest bon energetyczny?

Reklama

Jest coraz mniej czasu, by złożyć wniosek o wypłatę bonu energetycznego. To jednorazowe świadczenie, do którego stosowany jest próg dochodowy. W gospodarstwie jednoosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 2023 roku nie może przekroczyć 2500 zł. W przypadku wieloosobowej rodziny dochód na osobę w poprzednim roku nie może być wyższy niż 1700 zł. Oprócz dochodu na członka rodziny ważne jest również sposób ogrzewania domostwa.

Jakie dokumenty są niezbędne, by złożyć wniosek o bon energetyczny?

Reklama

Aby wypełnić formularz wniosku o bon energetyczny, potrzebne są informacje:

z dokumentu tożsamości: imię nazwisko, PESEL,

z dokumentów potwierdzających dochody, np. z PIT-u za 2023 rok, z zaświadczenia z urzędu skarbowego, w ostateczności można złożyć oświadczenie o dochodach, ale wówczas należy pamiętać o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

o wszystkich przyznanych w 2023 roku świadczeniach socjalnych,

z rachunków za energię elektryczną, jeśli bon jest powiązany z kosztami ogrzewania elektrycznego.

Gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

Najprościej i najszybciej można złożyć wniosek, wypełniając go po prostu na stronie internetowej gov.pl, na stronie Ministerstwa Energii lub z pomocą profilu zaufanego na stronie epuap.gov.pl. Wydrukowany formularz można również pobrać w urzędzie miasta bądź gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania. Wypełniony ręcznie druk z prośbą o przyznanie bonu energetycznego można składać w wyznaczonych urzędach gminy lub miasta.

Ważne Ważne! Wnioski złożone po terminie 30 września 2024 roku nie będą rozpatrywane.

Ile można dostać w ramach bonu energetycznego?

Wysokość przyznanego bonu energetycznego zależy od liczby osób tworzących jedno gospodarstwo domowe. I tak:

gospodarstwo domowe jednoosobowe otrzyma 300 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2. lub 3. osób otrzyma 400 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4. lub 5. osób otrzyma 500 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 6. i więcej osób otrzyma 600 zł.

Jeśli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 roku albo po tym dniu, jeśli było to pierwsze zgłoszenie do CEEB:

gospodarstwo domowe jednoosobowe otrzyma 600 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2. lub 3. osób otrzyma 800 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4. lub 5. osób otrzyma 1000 zł,

gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 6. lub więcej osób otrzyma 1200 zł.

Wprawdzie przyznanie bonu energetycznego jest związane z progiem dochodowym, to podobnie jak w wielu innych świadczeniach i tu działa zasada złotówka za złotówkę. Czyli dofinansowanie rachunków za prąd mogą też otrzymać osoby i rodziny, których dochody przekraczają ustalone limity. Wich przypadku bon będzie pomniejszany o wysokość przekroczenia limitu aż do jego minimalnej wartości, to jest 20 zł.