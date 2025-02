Zbliża się okres rocznych rozliczeń podatkowych

Lada dzień ruszy okres składania zeznań podatkowych. Choć co do zasady roczne rozliczenie można złożyć od razu po zakończeniu roku podatkowego, to w praktyce zazwyczaj podatnicy nie posiadają jeszcze wówczas dokumentów niezbędnych do wypełnienia właściwych formularzy. Co więcej, jeśli podatnik chciałby przy dokonywaniu rozliczenia skorzystać z usługi Twój e-PIT, to jest ona uruchamiana dopiero w połowie lutego. Pośpiech o tyle nie ma też w tym wypadku znaczenia, że nawet jeśli podatnik dokona rozliczenia wcześniej, to termin na zwrot ewentualnej nadpłaty będzie liczony dopiero od 15 lutego. Ustawodawca przewidział bowiem w art. 45 ustaw z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, że podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że choć co do zasady szybkie dokonanie rozliczenia może przyspieszyć zwrot podatku, to zasada ta zaczyna obowiązywać dopiero po 15 lutego.

Zwrot podatku a zajęcie komornicze

Oczywiście to przewidywana nadpłata podatku jest motorem najsilniej napędzającym podatników do szybkiego złożenia rozliczenia podatkowego. Nie zawsze jednak podatnicy oczekujący wpływu na konto mają powody do radości. Trzeba bowiem pamiętać, że w sytuacjach, gdy w stosunku do niego prowadzona jest egzekucja, to należny zwrot podatku nie podlega ochronie przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę.

Przedmiotem egzekucji komorniczej są prawa majątkowe dłużnika. Składają się na nie m.in. ruchomości nieruchomości osoby zadłużonej, ale nie tylko. Z punktu widzenia komornika najłatwiej jest oczywiście dokonać egzekucji z zasobów majątkowych, które podatnik posiada, np. z oszczędności. W praktyce jednak najczęściej egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę. Można jednak prowadzić ją również z innych wierzytelności, do których należy również zwrot podatku. Podstawą egzekucji jest w tym wypadku art. 9022 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Czasami podatnicy sądzą, że zasada ta nie dotyczy zwrotu z tytułu tzw. ulgi na dziecko. Co do zasady państwo wspiera bowiem rodziców w wychowaniu dzieci i mogą oni w związku z tym korzystać z określonych świadczeń i ulg, np. ulgi podatkowej. W pewnym sensie uzyskane w ten sposób środki w założeniu są więc przeznaczone na utrzymanie dzieci. Niestety ulga podatkowa, o której mowa przysługuje rodzicowi, a nie dziecku i w konsekwencji nie podlega ona żadnej szczególnej ochronie, jak np. alimenty dla dzieci. Komornik ma więc prawo zająć ją w całości.