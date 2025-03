Ponad 5900 złotych, czyli prawie o 221 złotych więcej na kontach emerytów i rencistów

Budżety domowe seniorów, szczególnie tych gospodarujących w pojedynkę, wciąż nie są zadowalające. Nie dziwi więc fakt, że wielu z nich, aby zapewnić sobie życie na odpowiednim poziomie, decyduje się dorabiać do przysługujących im świadczeń. Nie zawsze jednak mogą robić to bez ograniczeń. Limitów określonych w przepisach muszą przestrzegać w szczególności te osoby, które pobierają emeryturę, mimo że nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. To one czekały na ogłoszenie przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2024 r. Wyniosło ono 8477,21 zł, czyli o 315,59 zł więcej niż w III kwartale 2024 r. (komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2024 r.). Oznacza to, że od 1 marca 2025 r., świadczenia przysługujące dorabiającym emerytom i rencistom będą zmniejszane przy przychodzie wyższym niż 5934,10 zł (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), a po przekroczeniu 11.020,40 zł (czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) będą zawieszane. Do końca lutego limity te wynoszą odpowiednio 5713,13 zł i 10.610,10 zł.

Ważne 5934,10 zł – tyle od marca 2025 roku mogą zarobić emeryt i rencista, aby ich świadczenia nie były zmniejszone 11.020,40 zł – po przekroczeniu tej kwoty zarobków świadczenie emeryta lub rencisty zostanie zawieszone.

Tych osób nie dotyczą limity przychodów

Co istotne, limity nie mają znaczenia w przypadku kobiet , które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat – oni mogą dorabiać bez ograniczeń. Wyjątkiem są jednak osoby pobierające dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. Jeżeli ich przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane bez dopłaty. Limit przychodów nie dotyczy również osób, które:

mają prawo do emerytury częściowej,

mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,

mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową

pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić: