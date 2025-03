Emeryci składają wnioski o przeliczenie przysługującego im świadczenia

Wysokość świadczeń, które trafiają na konta polskich emerytów w większości przypadków nie jest zadowalająca, a niekiedy wręcz nie pozwala na pokrycie podstawowych kosztów życia. Nie dziwi więc fakt, że tematyka związana z przejściem na emeryturę, obliczaniem jej wysokości, a także waloryzacją emerytur cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każdy senior jest żywo zainteresowany tym, by w jakikolwiek dostępny sposób poprawić swoją sytuację finansową. Jednym z haseł, które budzi spore zainteresowanie jest przeliczanie emerytury.

Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ponownie przeliczyć świadczenie. Jednak aby do tego doszło, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim ubezpieczony musi przedstawić dokumenty, które będą potwierdzały okresy ubezpieczenia, których nie mógł wykazać wnioskując o przyznanie świadczenia. Z takimi przypadkami możemy mieć do czynienia np., jeśli senior odnajdzie dokumenty potwierdzające zatrudnienie przed 1999 rokiem. Przeliczenie będzie jednak możliwe również wówczas, gdy już po przejściu na emeryturę mamy do czynienia z zatrudnieniem, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski bez załączenia nowych dowodów ZUS automatycznie odrzuca

Jakie dokumenty są najczęściej przedkładane w ZUS w takich przypadkach? Są to stare świadectwa pracy i książeczki wojskowe lub zaświadczenia z wojskowej komendy uzupełnień. Dlaczego to właśnie „stare” dokumenty są w tym wypadku tak istotne? Po pierwsze dlatego, że im są starze, tym łatwiej je zapodziać w czasie życiowych zmian. Choć trudno w to uwierzyć, ubezpieczeni mogą też zapomnieć o okresach ubezpieczenia, które występowały przed laty i były krótkie. Tymczasem na wysokość wypłacanej emerytury mogą wpłynąć właśnie te stare dokumenty, czyli dotyczące lat pracy przed 1999 rokiem. Dlaczego? Bo od 1999 r. każdy ubezpieczony ma już w ZUS indywidualne konto, na którym zapisywane są wszystkie składki. Wcześniej ZUS nie prowadził tego rodzaju kont i wiedzę na temat ubezpieczeń z tamtego okresu czerpie z dokumentacji dostarczanej przez ubezpieczonych. Warto więc przejrzeć stare dokumenty i upewnić się, czy wysokość przyznanej i wypłacanej seniorowi emerytury jest właściwa, czy tez można jeszcze wpłynąć na jej zmianę. Jednocześnie jednak, jeśli ubezpieczony nie ma możliwości przedłożenia tego rodzaju dokumentów, nie ma sensu składanie wniosku o przeliczenie emerytury. Co prawda taki wniosek może złożyć każdy emeryt, jednak ZUS mówi wprost – wnioski, które nie są poparte nowymi dokumentami, będą automatycznie odrzucane i nie dojdzie do ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego, bo w takiej sytuacji nie ma do tego podstaw.

Przypomnijmy, że wniosek o przeliczenie emerytury to wniosek ERPO. Jeśli emeryt dołączy do niego dowody, których wcześniej nie przedłożył, a które dokumentują okresy składkowe przebyte przed przyznaniem emerytury, to zostaną one doliczone do uwzględnionego już stażu pracy. Za każdy miesiąc okresu składkowego zostanie doliczone 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia. Wniosek o przeliczenie można złożyć w każdym momencie.