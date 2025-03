Zmiany w prawie dotyczące świadczenia 800 plus

Trwają dywagacje na temat zmian w zakresie świadczenia 800 plus. Wśród tych wskazywanych najczęściej jest uzależnienie prawa do świadczenia od wykonywania przez rodziców dziecka pracy zawodowej i likwidacja go w zamian za ustanowienie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednak o ile te rozwiązania są jak na razie w sferze mało zaawansowanych i czysto teoretycznych planów, o tyle pewne zmiany w zakresie świadczeń 800 plus i Dobry Start są już przesądzone.

W dniu 1 lipca 2024 r. weszła w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, na mocy której prawo zarówno do 800 plus, jak i do świadczenia Dobry Start będzie uzależnione od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Niektórzy muszą złożyć wniosek, a inni nie

Choć jak już wspomniano, przepisy ustawy weszły w życie już w lipcu 2024 r., to jednak zmiana w zakresie przyznawania świadczeń nie mogła nastąpić od razu. Miało to związek z okresem, na jaki są przyznawane te świadczenia. W momencie wejścia w życie przepisów świadczenie 800 plus na okres rozliczeniowy trwający do końca maja 2025 r. zostały już przyznane, a nowe zasady obejmą dopiero kolejny – rozpoczynający się od czerwca 2025 r. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku świadczenia Dobry Start, które jest przyznawane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – w tym wypadku nowe zasady obejmą dopiero rok szkolny 2025/2026.

Przypomnijmy, że rozpoczęło się już przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy. Aby uzyskać prawo do świadczenia na okres rozpoczynający się 1 czerwca 2025 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Można zrobić to wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem: PUE/eZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia czy bankowości elektronicznej. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2025 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Jeżeli jednak osoba uprawniona złoży go już w trakcie jego trwania, czyli po 30 czerwca 2025 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.