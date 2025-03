Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Podniesienie kwoty wolnej od podatku było jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Mimo upływu czasu jak dotąd nie została ona zrealizowana. Czy to oznacza, że rządzący wycofują się ze złożonych w czasie kampanii deklaracji? Minister Finansów zadeklarował w czasie rozmowy prowadzonej w Programie Trzecim Polskiego Radia, że kwota wolna zostanie podwyższona i najprawdopodobniej będzie miało to miejsce już w 2026 roku.

7200 złotych zostanie w kieszeniach podatników

Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku jest elementem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej. W przypadku tej metody podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Kwota wolna to natomiast wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku. Innymi słowy, jeśli dochód uzyskany przez podatnika jej nie przekroczy, to rocznym rozliczeniu podatkowym nie zajdzie potrzeba odprowadzenia podatku. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. złotych, co pozwala podatnikom zaoszczędzić 3600 złotych (30.000 zł x 12% = 3600 zł). Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. złotych byłoby więc bez wątpienia istotną zmianą. Przy utrzymaniu stawki podatku w pierwszym progu na poziomie 12 proc. oznaczałoby bowiem, że w kieszeniach podatników opodatkowanych według skali podatkowej pozostanie w skali roku aż 7200 złotych.

Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej powinni pamiętać, że w sytuacji, gdy ich zarobek mieści się w kwocie wolnej od podatku, to nie zapłacą. To jednak nie oznacza, że nie mają obowiązku złożenia do urzędu skarbowego rocznego zeznania podatkowego. Za wyjątkiem podatników rozliczających się na formularzu PIT-37 oraz PIT-38, którzy osiągają wyłącznie dochody rozliczane za pośrednictwem płatnika, każdy podatnik ma obowiązek dokonania rozliczenia.