30 kwietnia to ważny termin dla posiadaczy tych pieców

Zbliża się ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego za 2024 rok - upłynie on 30 kwietnia 2025 roku. I choć wagi relacji z urzędem skarbowym na pewno tłumaczyć nie trzeba, to warto przypomnieć, że w 2025 roku rozliczenie ma szczególne znaczenie dla posiadaczy pieców gazowych i na olej. Dlaczego? Jedną z ulg podatkowych, z których podatnicy korzystają najczęściej jest ulga termomodernizacyjna. Możliwość skorzystania z niej wynika z art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a polega ona na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone w przepisach wykonawczych. I to właśnie te przepisy od 2025 roku uległy zmianie. W styczniu tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające wykaz urządzeń, na które może być udzielona ulga termomodernizacyjna. I choć przepisy te umożliwiają uzyskania ulgi termomodernizacyjnej na nowe urządzenia – zakup i montaż magazynu energii lub magazynu ciepła (wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania), to jednak jednocześnie wykluczają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku zakupu i montażu kotłów olejowych i gazowych. Oznacza to, że ostatnim rozliczeniem podatkowym, w którym mogą one być uwzględnione jest rozliczenie za 2024 rok, którego należy dokonać do 30 kwietnia 2025 roku.

Reklama

Reklama

Termomodernizacja i ogrzewanie

Przypomnijmy, że w zakresie definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyła do art. 2 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z którym za wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się wydatki na:

1) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

2) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

3) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

4) całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (do tego zalicza się także montaż instalacji fotowoltaicznej).

Kto może skorzystać z ulgi na termomodernizację?

Termomodernizacja ma dotyczyć budynku mieszkalnego rodzinnego (wolnostojącego, bliźniaka, w zabudowie szeregowe bądź grupowej), a prawo do skorzystania z niej ma właściciel lub współwłaściciel tego budynku. Samo przedsięwzięcie musi zaś zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia w ramach tej ulgi nie może przekroczyć 53.000 zł. Należy jednak pamiętać, że limit ten to limit „na podatnika”, a nie „na budynek”. Wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Co istotne, jeżeli wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę brutto, czyli wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług. Jest tak jednak pod warunkiem, że podatek nie został odliczony na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.