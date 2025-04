Zwolnienie podatkowe dla pracujących seniorów

Seniorzy kończący swoją karierę zawodową, którzy pracowali na podstawie umowy o pracę, mogą liczyć na wypłatę „na pożegnanie” m.in. odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego. I jak się okazuje, w niektórych przypadkach świadczenia te mogą korzystać z ulgi dla seniora, co oznacza, że seniorzy mają szansę na odzyskanie w ramach rocznego rozliczenia podatkowego niemałej kwoty. Trzeba się jednak pospieszyć, bo termin na złożenie zeznania za 2024 rok dobiega końca.

Reklama

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje m.in. emerytury lub renty rodzinnej. To zwolnienie nazywane jest potocznie ulgą dla pracujących seniorów.

Zwolnienie można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, prawo do tego zwolnienia przysługuje podatnikowi, który jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2025 r., nr 0115-KDIT2.4011.626.2024.2.ŁS). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie ma w tym wypadku znaczenia to, z jakiego tytułu. Oznacza to, że jeżeli podatnik uzyskał przychód składający się w części z odprawy emerytalnej (od której nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne), a w części z tytułu wynagrodzenia za pracę, będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia dla seniorów w odniesieniu do całego przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy. Jednak aby z niego skorzystać, podatnik nie może otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, określonych świadczeń, w tym emerytury. Co istotne, warunek nieotrzymywania emerytury ma być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności. Jak bowiem wynika z obowiązujących przepisów, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód powstaje więc w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a przed pierwszą wypłatą emerytury, otrzymał należność z tytułu wynagrodzenia za pracę, a także odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, to świadczenia te mogą skorzystać z omawianego zwolnienia, a tym samym podatnik może w składanym rocznym rozliczeniu podatku odzyskać uiszczoną z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy. Warto pamiętać, że nawet jeżeli senior złożył już rozliczenie i nie uwzględnił w nim przysługującej mu ulgi, to na ogólnych zasadach ma on możliwość złożenia korekty rocznego rozliczenia i wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku.