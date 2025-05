Możliwe wsparcie dla rodziców najmłodszych dzieci

Rodzice najmłodszych dzieci to bez wątpienia ta grupa społeczna, która obecnie może liczyć na duże wsparcie ze strony państwa – czy to na gruncie prawa pracy, czy to w zakresie finansowego wsparcia w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci. Mają oni możliwość skorzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, a także szeregu innych uprawnień, np. przerwy na karmienie. W październiku 2024 roku zmieniły się również zasady wsparcia finansowego, z którego mogą korzystać. Zaczął bowiem działać program Aktywny Rodzic, w ramach którego rodzice mogą otrzymać wsparcie finansowe ułatwiające im połączenie wychowania dzieci z pracą zawodową. Rodzaj wsparcia, o które mogą się w tym zakresie ubiegać jest uzależniony od ich sytuacji życiowej i może wynosić od 500 do 1900 złotych. A to nie wszystko, na co mogą liczyć.

Od 1300 aż do 2700 złotych bez kryterium dochodowego, ale ważne są okoliczności

Aktywny rodzic – to świadczenie, o które mogą ubiegać się aktywni zawodowo rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia, którzy wykazują minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Mogą otrzymać świadczenie w wysokości 1500 złotych lub 1900 zł, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami.

Aktywnie w żłobku – to świadczenie skierowane do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są objęte opieką opiekuna dziennego. Ma ono formę dopłaty do opłaty za pobytu w placówce. Wynosi 1500 złotych, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice będą ponosili za pobyt dziecka. Dopłata może wzrosnąć do 1900 zł miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami. Warto pamiętać, że w tym wypadku pieniądze nie trafiają na konto rodziców, ale bezpośrednio do placówki, do której uczęszcza dziecko. Planując ubieganie się o to świadczenie należy również zwrócić uwagę na to, że przysługuje ono tylko w sytuacji, gdy wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt nie jest wyższa niż koszt pobytu dziecka rozumiany jako 120% uśrednionych miesięcznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku tej opieki. Wysokość tego kosztu jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny i musi zostać określona do dnia 31 marca danego roku na okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. W okresie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. kwota ta wynosi 2200 złotych (taka sama była przed tym dniem).

Aktywnie w domu – to świadczenie jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie są aktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza ani do żłobka, ani do klubu dziecięcego. Wysokość świadczenia to 500 zł i można uzyskać je na każde dziecko, również pierwsze. Świadczenie przysługuje przez 24 miesiące.

Biorąc pod uwagę wskazane świadczenia oraz fakt, że rodzicom co do zasady przysługuje świadczenie 800 plus, oznacza to, że rodzice najmłodszych dzieci mogą obecnie liczyć – bez kryterium dochodowego – na wsparcie w wysokości od 1300 złotych do 2700 złotych.