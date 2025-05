Emerytura i dodatki do niej - to pieniądze emerytów

Istnieją grupy zawodowe w przypadku których wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie daje pełnego obrazu poziomu ich dochodów. Na wypłacaną im pensję składa się bowiem również szereg dodatków, które istotnie wpływają na ich stan konta. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zasiłków z pomocy społecznej, które często mogą być „obudowane” szeregiem dodatkowych świadczeń. Tak samo zaczyna przedstawiać się sytuacja polskich emerytów, którzy oprócz przysługującego im na mocy decyzji świadczenia emerytalnego otrzymują obecnie również trzynastą i czternastą emeryturę, a niektóre ich grupy, czy to ze względu na swoją sytuację, czy też wykonywany wcześniej zawód, mogą również liczyć na specjalne dodatki. Jednym z nich jest ryczałt energetyczny. Wysokość tego świadczenia to od 1 marca 2025 r. 316,31 zł miesięcznie, a więc aż 3795,72 zł rocznie. Ważne jest również to, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu. Kto może starać się o przyznanie ryczałtu energetycznego? Prawo do niego mają:

- kombatanci i inne osoby uprawnione,

- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

- wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Świadczenie mogą przejąć najbliżsi uprawnionego, ale dopiero po jego śmierci

Z przedstawionego wyliczenia jasno wynika, że brak konieczności opodatkowania i coroczna waloryzacja nie są jego jedynymi zaletami. Świadczenie to może bowiem również „przejść” na najbliższych członków rodziny kombatantów i innych osób uprawnionych. Aby nabyć prawo do omawianego świadczenia należy złożyć wniosek ZUS_ERK. Można to zrobić w dowolnym momencie. Do wniosku należy załączyć:

1) decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),

2) zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

3) zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.