Na czyje konto państwo przeleje w maju pieniądze?

Pracownicze Plany Kapitałowe to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Plan jest wspierany przez państwo i pracodawców. W PPK systematycznie gromadzi się pieniądze, które po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie można wypłacić. Wypłata będzie możliwa również w innych sytuacjach ściśle określonych w przepisach.

Jednym z elementów PPK jest jednorazowa wpłata powitalna, która przysługuje uczestnikowi po co najmniej 3 pełnych miesiącach kalendarzowych i dokonaniu finansowanych przez niego wpłat za ten okres. Ta wpłata jest finansowana przez państwo ze środków pochodzących z Funduszu Pracy i wynosi 250 złotych. Wypłata tej należności odbywa się kwartalnie. W terminie 15 dni od zakończenia kwartału PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. To właśnie minister właściwy do spraw pracy przekazuje na tej podstawie wpłaty powitalne. Ma na to 30 dni po zakończeniu kwartału. W konsekwencji należność powinna być widoczna na koncie najpóźniej 15 maja. Stan środków można sprawdzić w serwisie internetowym instytucji finansowej, która prowadzi rachunek albo w Serwisie MojePPK.

Termin przelewu wpłaty powitalnej

Należy pamiętać o tym, że okres uczestnictwa w PPK nie zawsze pokrywa się z kwartałem roku, a tym samym, spełnienie warunków uprawniających do wpłaty powitalnej może mieć miejsce w różnych momentach. W konsekwencji możliwa jest sytuacja, w której środki pojawią się na koncie później niż po 3 miesiącach uczestnictwa. Na przykład, jeśli uczestnik przystąpił do PPK od marca 2025 r., to po zakończeniu I kwartału roku nie spełnia warunku uprawniającego go do otrzymania wpłaty powitalnej. Trzy pełne miesiące kalendarzowe miną dopiero z końcem maja, a następna wypłata kwot powitalnych będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu kolejnego kwartału, a środki znajdą się na kontach uprawnionych najpóźniej w terminie do 15 sierpnia.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował, że przekazał instytucjom finansowym 23,4 mln zł tytułem wpłat powitalnych za pierwszy kwartał bieżącego roku. Środki trafiły lub dopiero trafią do 93,5 tysiąca uczestników PPK. Można więc zaobserwować wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2024 roku, gdy 78,4 tys. uczestników otrzymało 19,6 mln zł. Od początku funkcjonowania PPK na rachunki uczestników wpłynęły wpłaty powitalne w łącznej kwocie 871 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej wysokości 1,78 mld zł. Zysk uczestnika PPK wyniósł więc od 131 proc. do 177 proc.