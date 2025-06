Ulepszenie polityki społecznej – nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Pomoc udzielana rodzicom (opiekunom) najmłodszych dzieci jest jedną z najbardziej popularnych form pomocy państwa dla polskich rodzin. Obok świadczeń, o które może ubiegać się szerokie grono uprawnionych, w większości przypadków bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego, istnieją też świadczenia szczególne, które mogą zostać przyznane tylko osobom znajdującym się w określonej sytuacji życiowej. Należą do nich np. świadczenia z grupy świadczeń rodzinnych, do których prawo mają tylko osoby w określonej sytuacji życiowo-finansowej, ale również świadczenia wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednym z nich jest dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego w PCPR.

O tego rodzaju pomoc mogą ubiegać się osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami prawnymi dziecka. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) do 31 sierpnia 2025 roku (składanie wniosków rozpoczęło się 1 marca 2025 roku). Wysokość świadczenia to maksymalnie 347 złotych miesięcznie.

Wniosek o pomoc należy złożyć przez internet

Program „Aktywny samorząd” ma na celu usprawnienie i ulepszenie modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, a realizowane w jego ramach działania mają umożliwić samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Przewidziane formy wsparcia skupiają się na likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. W 2025 roku realizowane w ramach programu wsparcie dotyczy czterech obszarów: likwidacji bariery transportowej (obszar A), likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (obszar B), likwidacja barier w poruszaniu się (obszar C), pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka) (obszar D), pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem (obszar E).

Jak już wskazano, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Oznacza to, że można to zrobić bez wychodzenia z domu i bez barier. Dodatkowo, jak deklaruje PFRON, w systemie można skorzystać z różnych form pomocy w trakcie składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. W systemie znajdują się wszystkie niezbędne formularze i wzory, a dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania można skanować/powielać w formie elektronicznej.