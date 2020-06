"Patrząc na to, jak zachowują się krajowe i zagraniczne indeksy, można odnieść wrażenie, że rynek akcji chce chwilę odpocząć od wzrostów. Kolejnym symptomem, który zapowiada lekkie ochłodzenie jest przeniesienie ciężaru wzrostów na rynek małych spółek, co widać po poniedziałkowym silnym wzroście sWIG80. Ostrzeżeniem są także notowania złota, które w ciągu dnia rosło nawet o 2 proc. Wzrosty wszystkich klas aktywów zazwyczaj nie trwają zbyt długo, ale w tym przypadku inwestorzy nie zdecydowali jeszcze o silniejszym kierunku - złoto na zamknięciu sesji na GPW rosło już tylko o 0,8 proc." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Wygląda na to, że krajowy rynek chce złapać oddech przed kolejną falą wzrostów, która moim zdaniem będzie możliwa dopiero po wyborach prezydenckich, które pozostaną sporym czynnikiem ryzyka przez najbliższy tydzień albo trzy" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. do 1.797.05 pkt., WIG zniżkował o 0,13 proc. do 50.606,02 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,75 proc. do 3.538,48 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,76 proc. do 13.719,29 pkt.

Indeks małych spółek wyznacza nowe lokalne maksima i jest najwyżej od ponad dwóch lat.

Obroty na GPW wyniosły 1.092 mln zł, z czego 824 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 w pierwszych minutach poniedziałkowego handlu notował blisko 20-pkt. spadek, jednak do południa odrobił większość porannych strat i przez znaczną część dnia pozostawał około 0,3 proc. pod kreską.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX szedł w dół o 1 proc., a S&P tracił 0,2 proc.

Na GPW 8 z 15 indeksów sektorowych zakończyło notowania nad kreską. Najmocniej wzrósł indeks producentów gier i zyskał 4,9 proc.

"Na poniedziałkowej sesji giełdowej najgorzej wypadł sektor finansowy, w którym spadki wahały się głównie w granicach 2-3 proc. Mocno w górę parł lider tej hossy, czyli CD Projekt. Przy słabym sentymencie na spółkach z WIG20 pozytywnie wyróżniło się także JSW. Być może inwestorzy spodziewają się szybszego powrotu do normalnej produkcji w sektorach, w których zapotrzebowanie na stal jest wysokie, np. w motoryzacji, co przełoży się na wzrost cen stali i w konsekwencji również cen węgla koksującego. Z drugiej strony dzisiejszy ruch wpisuje się w stabilizację przed sezonem wyników, po którym inwestorzy zdecydują, w którą stronę nastąpi wybicie" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

W WIG20 najmocniej w górę poszły kursy CD Projektu i JSW - zyskały po 3,7 proc.

Po około 2,5 proc. w dół poszły: Cyfrowy Polsat, PGNiG i mBank, a po około 2 proc. straciły kursy Pekao, PKO, PZU i Aliora.

Wśród małych i średnich spółek silnymi wzrostami wyróżniły się: Prairie Mining - w górę o 31 proc., CI Games - o blisko 29 proc., Mercator Medical i Bioton - po 15 proc., DataWalk - o 14 proc., OncoArendi - o 12 proc., ML System - o 10 proc., ZE PAK - o 8 proc. i 11 bit studios - o 7 proc.

W połowie dnia kurs CI Games rósł o 6 proc., a wzrosty nasiliły się po komunikacie spółki, że gra "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" zostanie wydana w IV kwartale 2020 roku, jednocześnie na platformach: PC, PS4, Xbox One. Jak podano, gra, która powstanie z wykorzystaniem silnika CryEngine, będzie również kompatybilna z nowymi konsolami Sony i Microsoft, w momencie ich pojawienia się na rynku.