"Dzięki pociągom operatorskim gwarantujemy klientowi dowiezienie ładunku do punktu docelowego w określonym z góry czasie. I dlatego takie połączenia, zapewniające przewidywalność czasu dostawy, są bardzo popularne wśród klientów" - powiedział prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký, cytowany w komunikacie.



Intermodalny skład przewiózł żywność i wyroby przemysłowe - kontenery zostaną załadowane w Gdyni na statek i popłyną do Chin. Pociąg w powrotną drogę do Warszawy zabierze kontenery, które przypłynęły z Chin do terminala w porcie w Gdyni. W ten sposób zainaugurowane zostało kolejne połączenie operatorskie w ramach produktu Connect Operator. Będzie ono obsługiwane na początku dwa razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy, ale w przyszłości ta częstotliwość zostanie zwiększona z uwagi na spodziewany wzrost zainteresowania przewozami ładunków z i do polskich portów, zapowiada PKP Cargo.



"Atrakcyjny jest także czas przejazdu składu między Gdynią a terminalem PKP Cargo Connect w Warszawie przy ul. Marywilskiej, który wynosi ok. 7 godzin" - podkreśla spółka.



Pociągi operatorskie Connect Operator obsługują już połączenia m.in. na trasach Gdańsk - Gliwice - Piacenza oraz Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Piacenza i Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Gdańsk.



W Grupie PKP Cargo transporty intermodalne stanowią już ponad 15% pracy przewozowej, czyli dwukrotnie więcej niż kilka lat temu. Ten udział będzie na pewno rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i międzynarodowego, wskazano także w materiale.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)