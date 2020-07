"Farma o mocy ok. 3 MWLegnica, 09.07.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rozpocznie wkrótce realizację farmy fotowoltaicznej w Legnicy o mocy ok. 3 MW i spodziewa się jej ukończenia w tym roku, poinformował prezes Marcin Chludziński. W przygotowaniu są kolejne farmy na obszarze Zagłębia Miedziowe oraz dalsze działania w kierunku rozwoju własnych źródeł energii.

będzie realizowana przez KGHM Zanam. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach naszego programu zielonej energii" - powiedział Chludziński podczas konferencji prasowej w Legnicy.



"Proces inwestycyjny trwa kilka miesięcy. Jeszcze w tym roku będzie ukończona pierwsza farma. Jeśli chodzi o kolejne, to zależy od procesu pozyskiwania pozwoleń administracyjnych" - powiedział Chludziński w rozmowie z ISBnews.TV.



KGHM podpisała umowy z projektantem kolejnych dwóch farm fotowoltaicznych - w Hucie Miedzi Głogów i Zakładzie Hydrotechnicznym, obie o mocach rzędu 5 MW.



"To nie są duże kwoty, mniej więcej kilkanaście milionów złotych" - wskazał prezes, zapytany o tegoroczne nakłady inwestycyjne związane z budową tych farm.



KGHM zużywa 2,8 TWh energii elektrycznej rocznie. Obecnie wytwarza 25% energii z własnych źródeł. Grupa ma ponad 200 ha własnych gruntów, które może potencjalnie przeznaczyć na inwestycje w odnawialne źródła energii.



Strategia KGHM na lata 2019-2023 zakłada realizację projektów mających na celu zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i odnawialnych źródeł energii do końca 2030 r.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



Kamila Wajszczuk



(ISBnews)