Pekao złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową i wygrało ogłoszony przez BGK konkurs na pośrednika finansowego dla Pożyczki Płynnościowej POIR, mającej na celu wsparcie mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, podano.



"Pożyczka płynnościowa POIR pomoże przedsiębiorcom w regulowaniu bieżących zobowiązań takich jak: wynagrodzenia pracowników i podwykonawców, zaległe oraz bieżące faktury czy opłaty za użytkowanie infrastruktury. W tej sytuacji gospodarczej to istotne wsparcie, które realnie wpłynie na kondycję firm - beneficjentów programu. Pożyczka jest kolejnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wprowadzonym w Banku Pekao, które ma za zadanie wzmocnić płynność firm poszkodowanych przez COVID-19" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialna za Pion MŚP, Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.



Łączny budżet dla dwóch województw wynosi 25 mln zł. Pożyczki płynnościowe POIR dla przedsiębiorców będą objęte dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Umowy będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania budżetu. Łączna wartość pożyczek objętych programem u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)