"Odbiory w I etapie nastąpią w kwietniu przyszłego roku. Obecnie mamy ok. 30 lokali przedsprzedanych. Rozpoczęcie kolejnego etapu uzależniamy od sprzedaży. Przyszły rok to będzie pewnie ten czas, kiedy zacznie się kolejny etap" - powiedział Barandziak podczas konferencji prasowej.



Sol Marina realizowana jest etapowo. W I etapie (etap Ia), który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku, powstaną 92 apartamenty o powierzchni od 41 do 89 m2. Etap Ib - obecnie w przygotowaniu - obejmie 130 apartamentów wykończonych i wyposażonych. Natomiast w II i III etapie powstanie odpowiednio 98 i 118 apartamentów oraz Hotel Sol Marina by Grano z 130 pokojami, przypomniał prezes.



Dekpol Deweloper podpisał dziś także umowę współpracy z Mateuszem Kusznierewiczem. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich żeglarzy został Ambasadorem inwestycji Sol Marina realizowanej w Gdańsku Sobieszewie. Zawarta dziś umowa obejmuje m.in. wspólne plany biznesowe. Firma Yacht Master by Mateusz Kusznierewicz zajmie się organizacją szkoleń, eventów i regat na terenie inwestycji oraz opieką i serwisem jachtów zacumowanych w Sol Marina.



Sol Marina to jedyna taka marina budowana obecnie nad Zatoką Gdańską, podkreśla Dekpol. W ofercie są dostępne ekskluzywne apartamenty z prywatnymi miejscami do cumowania jachtu lub łodzi motorowodnej. Do dyspozycji mieszkańców będą też wyjątkowe udogodnienia, m.in. basen, sauny - sucha i mokra, sala fitness, restauracja, sala zabaw dla dzieci oraz sala bankietowa i przede wszystkim własny kapitanat oraz w pełni wyposażone nabrzeże.



"Większość czasu żegluję za granicą. Mam więc świetny pogląd na to, jak wygląda infrastruktura żeglarska w Polsce, a jak na świecie. W mojej ocenie, w tym zakresie nie dogoniliśmy jeszcze Zachodu. Na szczęście infrastruktura cały czas prężnie się rozwija. Najlepszym dowodem na to jest Sol Marina - pierwsza tego typu prywatna marina na polskim wybrzeżu. Gdybym miał kiedyś wybudować swoją własną marinę byłaby do niej podobna. Dlatego zdecydowałem się na współpracę z Dekpol Deweloper i pełnienie roli Ambasadora tego wyjątkowego projektu" - dodał Kusznierewicz.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.



(ISBnews)