"Nowy trend - praca zdalna jako standard i więcej dostępnych środków finansowych na rynku, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w nieruchomości - pozwalają nam wierzyć, że nie będziemy obserwować spadku cen mieszkań na rynku. Dlatego nie wstrzymujemy nowych projektów - wręcz przeciwnie - będziemy z pewnością rozglądać się za okazjami inwestycyjnymi. Mamy zabezpieczone środki finansowe na dalszy rozwój - jesteśmy zainteresowani zakupami ziemi i cały czas prowadzimy działania w tych obszarach" - powiedział wiceprezes Robyga Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.



Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ponad 1 500 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 17 500 mieszkań. Grupa Robyg ma obecnie w budowie ponad 5 000 mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa rozbudowała swój potencjał sprzedażowy o kolejne 800 lokali, finalizując umowę zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu, podano.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)