"JSW nie zrealizowała w okresie od dnia 23 marca 2020 roku, (tj. od momentu, w którym spółka wprowadziła trzyzmianowy system pracy w miejsce czterozmianowego w celu maksymalnego ograniczenia kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach) do 30 czerwca 2020 roku planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego" - czytamy w komunikacie.



JSW podkreśliła, że doświadcza ograniczeń związanych z restrykcjami związanymi z COVID-19 także w obszarze handlowym, w konsekwencji czego w II kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku o około 10,9%, a w porównaniu do II kwartału 2019 roku była niższa o około 7,5%.



"Z uwagi na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku planu robót korytarzowych w wysokości 6 291 mb" - czytamy dalej.



W konsekwencji obecnej sytuacji pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych, zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku Ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Łączna kwota pozostała do zapłaty z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln zł, a nowe terminy płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień 2020 roku, podano także.



"W okresie od marca do czerwca 2020 roku JSW poniosła dodatkowe koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. 'postojowego' oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Łączne koszty pracy związane z COVID-19 za ten okres wyniosły 61,7 mln zł" - napisano też w komunikacie.



Pozostałe koszty (bez kosztów pracy) poniesione przez spółkę związane z profilaktyką COVID-19 w okresie do 30 czerwca 2020 roku wyniosły 6,2 mln zł.



"Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym spółka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając na uwadze powyższe, spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach tarczy antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750 mln zł" - czytamy dalej.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)