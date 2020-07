"Zgodnie ze strategicznymi wytycznymi, Arts Alliance jest aktywny w poszukiwaniu projektów gamingowych o znaczącym potencjale sprzedażowo - marketingowym, a tym samym w zwiększaniu możliwych przychodów z produkcji gier. W tym celu dokonał przejęcia spółki o charakterze Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), której celem będzie nie tylko wsparcie finansowe i merytoryczne na poczet niezależnych studiów gier ale także pomoc w doprowadzaniu do debiutów giełdowych akcji spółek na rynku giełdowym NewConnect" - czytamy w komunikacie.



"W bieżącym roku dokonaliśmy inwestycji w spółkę Nakayama Games Sp. z o.o., której partnerem i udziałowcem jest znane studio deweloperskie Juggler Games. Jesteśmy w trakcie rozmów z innymi studiami gamingowymi, stąd też nasza decyzja co do nabycia spółki z ASI aniżeli start z nowym procesem powołania takiego podmiotu na rzecz realizacji przyszłych inwestycji" - powiedział prezes Arts Alliance Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.



W założeniu Arts Alliance ma realizować własne produkcje gier lub współfinansować je i wydawać na konsole, zaś Hyperion Alfa ASI SKA dokonywać inwestycji kapitałowych w spółki o wysokim potencjale rozwoju, zarówno przez pryzmat tworzonych projektów, jak i wzrostu wartości samych spółek. Oprócz Nakayama Games, klasycznymi przykładami inwestycji kapitałowych zrealizowanymi przez Arts Alliance jest spółka Prime Bit Games, która zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 roku, jak również spółka Kool2Play, która wedle jej zapowiedzi wybiera się na parkiet giełdowy w bieżącym roku, podano także.



Niezależnie od założeń inwestycyjnych, Arts Alliance w dalszym ciągu prowadzi prace wobec gry "Aurora: Weather Warfare", rozważając możliwe zaangażowanie w kolejne projekty gier. Jak zaznaczył Andrzej Zając, trudno dzisiaj ocenić czy spółka będzie chciała realizować je bezpośrednio jako Arts Alliance czy poprzez współpracę z wybranym studiem deweloperskim, zaznaczono także.



"Prowadzimy rozmowy z szeregiem zdolnych zespołów ludzi dyskutując o możliwym naszym zaangażowaniu w projekty, zarówno jako współfinansujący, pośrednio producent czy nawet wydawca. Utrzymujemy relacje biznesowe z różnymi zespołami deweloperskimi zainteresowanymi współpracą z nami" - dodał Zając.



Dotychczas spółka była wydawcą trzech gier na konsolę Nintendo Switch - Hyperide VR, Estiman oraz Dungeon & Aliens. Zamierza wydawać bezpośrednio nie więcej niż 1 projekt gry rocznie, niezależnie od zaangażowania kapitałowego w projekty z innymi partnerami.



Arts Alliance S.A. to współfinansujący producent oraz wydawca gier na PC i konsole. Wśród jego kluczowych założeń jest angażowanie się w projekty o wysokim potencjale sprzedaży oraz zwiększanie przychodów z produkcji własnych gier. W strukturach grupy kapitałowej znajduje się Hyperion Alfa ASI SKA pełniący rolę inwestycyjną. Spółka jest także akcjonariuszem studia deweloperskiego Kool2Play S.A. oraz pośrednio udziałowcem agencji marketingowej KoolThings, jak również posiada udziały w Nakayama Games Sp. z o.o.



(ISBnews)