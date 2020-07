"Na rynkach europejskich panowały w piątek mieszane nastroje, a zmienność pozostawiała wiele do życzenia. Również WIG20 przez cały dzień pozostawał w wąskim zakresie wahań i pomimo dużych zmian na poszczególnych spółkach, zakończył dzień bez większych zmian. Rynki skupiały się na szczycie UE, który dziś się rozpoczął. Jeżeli dojdzie tam do porozumienia w sprawie budżetu i programu pomocowego dla państw dotkniętych koronawirusem, może to być impuls do wzrostów w przyszłym tygodniu" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,17 proc., osiągając poziom 1.796,04 pkt., WIG zniżkował o 0,15 proc. do 51.046,47 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,62 proc. do 3.593,42 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,45 proc. do 14.167,02 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 742 mld zł, z czego 559 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,4 proc., a S&P 500 zyskiwał około 0,1 proc.

Pod kreską było 8 z 15 indeksów sektorowych, najmocniej spadł WIG-chemia (o 2,6 proc.), wzrósł WIG-telekomunikacja (+2,1 proc.)

W WIG20 najmocniej wzrósł kurs CCC (+4,5 proc.).

Analityk XTB zwrócił uwagę na kontynuację wzrostów telekomów notowanych w WIG20, które zapoczątkowały doniesienia agencji Bloomberg. Według źródeł Bloomberga, Orange Polska analizuje sprzedaż do 50 proc. udziałów w swojej spółce zależnej, w której znajdują się aktywa światłowodowe. Wartość tego pakietu, zdaniem rozmówców agencji, to ok. 1 mld euro.

Po 10-proc. wzroście w czwartek Orange zyskiwał w trakcie piątkowej sesji nawet 6 proc., jednak kurs zakończył dzień 0,35 proc. na plusie. Stefanik ocenił, że w ramach ruchu w górę kurs Orange dotarł w okolice lokalnych szczytów z początku roku, które zadziałały jako opór i przekonały inwestorów do realizacji zysków.

Na koniec piątkowej sesji kurs Cyfrowego Polsatu wzrósł o 3,2 proc., a Play - o 2,1 proc.

Wzrosty kontynuował kurs PGNiG (w górę o 2,3 proc.) po wtorkowych zapowiedziach o możliwym przejęciu spółki przez Orlen.

Najmocniej w WIG20 zniżkowały: Lotos - o 3,2 proc., PGE - o 2,6 i PKO BP - o 2,1 proc.

Jak zauważył Stefanik, Lotos już trzecią sesję odreagowuje wtorkowy 7-proc. wzrost po pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej na przejęcie przez Orlen.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Polityka Insight, rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern. Powstanie też Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie elektrownie na węgiel. Według informacji PI, NABE ma powstać jeszcze w tym roku, na bazie PGE GiEK.

Na koniec dnia kurs Enei zyskał 2 proc., a Energi pozostał bez zmian.

Wśród średnich spółek najmocniej wzrosły notowania Mercator Medical (+7 proc.) do 169 zł, wyznaczając po raz kolejny w tym tygodniu historyczne maksimum.

Przeważyły jednak spadki: Bogdanka w dół o 5,5 proc., a po około 3 proc. straciły między innymi: Budimex, Ciech, Grupa Azoty, Amrest i VRG.

Przy przeważających na rynku spadkach wzrostem wyróżnił się indeks małych firm, wśród których mocne wzrosty przy obrotach przekraczających po 1 mln zł odnotowały: Cormay - wzrost o 24 proc., Rafako - o 13 proc., a także między 9 a 10 proc.: XTB, Eko Export, Ultimate Games i Asbis.

Kurs XTB wzrósł do 17,85 zł wyznaczając nowe maksimum.

