"Ze względu na ogromne doświadczenie w e-commerce, planujemy rozwój kolejnych konceptów (nowych marek) trzymając się naszych strategicznych celów: chcemy dostarczać oryginalne produkty wysokiej jakości, słuchać klientów i utrzymywać najwyższą jakość obsługi klienta. Kolejna marka powinna mieć swoją premierę do końca 2020 r." - powiedział ISBnews Pyrzyk.



"Ponadto planujemy stale poszerzać asortyment zarówno dla Plantwear, jak Giftbay. Widząc ogromny potencjał Giftbay na rynku polskim, podjęliśmy decyzję o przetłumaczeniu całego serwisu na język angielski i rumuński. Planowo prace mają zakończyć się we wrześniu 2020" - dodał prezes.



Pyrzyk zwrócił uwagę, że w całym II kw. spółka odnotowała ponad 30-proc. wzrost przychodów, a wzrosty rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie maja.



"W samym czerwcu wzrost osiągnął ponad 75% r/r. Pozytywne tendencje są nadal widoczne w lipcu. Nie przewidujemy zmiany tej tendencji w najbliższym czasie. Stale poszerzamy asortyment, staramy się docierać do nowych klientów w kraju oraz zagranicą. Dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie nasz nowy projekt - platforma sprzedaży spersonalizowanych prezentów Giftbay.pl. Marka bardzo dynamicznie rośnie i już w drugim miesiącu działalności wypracowała ponad 30 000 zł przychodu" - dodał Pyrzyk.



Pyrzyk zapowiedział także, że działania marketingowe na rynku rumuńskim rozpoczną się w ciągu najbliższych kilku dni.



"Aktualnie szlifujemy i wdrażamy zaplanowaną strukturę kampanii reklamowych. Start na rynku ukraińskim w środku pandemii nie przebiegł zgodnie z naszymi planami. E-commerce na Ukrainie nadal raczkuje, działania marketingowe zostały odłożone w czasie. Chciałbym zaznaczyć, że nadal widzimy potencjał na tym rynku" - powiedział także.



Prezes zwrócił uwagę, że baza produktowa Plantwear jest cały czas poszerzana o nowe wersje produktów z istniejących kategorii (premiera średnio 2 razy w miesiącu) oraz o całkiem nowe produkty/kategorie produktów (średnio raz na 2 miesiące).



"W Giftbay mamy już ponad 500 aktywnych produktów i ich lista cały czas rośnie. Nowe produkty dodawane są przez nas zgodnie z zainteresowaniami naszych klientów" - dodał Pyrzyk.



W jego ocenie za wcześnie jest jeszcze na zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW.



"W tym momencie skupiamy się na rozwoju biznesu, mamy jeszcze wiele do zrobienia. Jednocześnie czujemy, że obecna kapitalizacja Plantwear jest mocno niedoszacowana. O ewentualnym przeniesieniu na rynek główny jeszcze nie myślimy" - powiedział Pyrzyk.



Prezes przypomniał także, że strategia rozwoju spółki jest obecnie oparta na czterech filarach.



"Przede wszystkim jest to poszerzanie asortymentu oraz zdobywanie nowych rynków dla bieżącej działalności marki Plantwear. Planujemy zwiększyć skalę naszej flagowej marki o 100% w ciągu najbliższych 2-3 lat, głównie dzięki trafianiu do nowych grup odbiorców poprzez oferowanie nowego asortymentu, rozwoju marek uzupełniających, tj. Plantwear HOME oraz Plantwear KIDS. Kolejnym filarem jest dynamiczny wzrost skali sprzedaży Giftbay, gdzie zamierzamy w ciągu najbliższych dwóch lat zbliżyć się do obecnego poziomu sprzedaży marki Plantwear, a także na rozwoju geograficznym, czyli premiera wszystkich marek na nowych rynkach i nowych marketplace'ach (np.: Etsy, Amazon)" - podsumował prezes.



Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.



Marek Knitter



(ISBnews)