"Gra zadebiutuje 6 sierpnia 2020 r. w Europie, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry to 11,99 euro/11,99 USD. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 30 lipca 2020 we wszystkich wyżej wymienionych regionach" - czytamy w komunikacie.



W opinii zarządu, sprzedaż gry "Frontline Zed" na platformie Nintendo Switch może mieć wpływ na wynik spółki w roku 2020 i w kolejnych latach.



Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.



