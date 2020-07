Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,85 proc.

Norweska grupa medialna Schibsted wzrosła o 12 proc. po tym, jak jej spółka Adevinta kupiła we wtorek eBay Classifieds Group za 9,2 mld USD.

Melrose spada o 11 proc. po tym, jak brytyjska firma zajmująca się transformacją biznesową odnotowała straty w drugim kwartale i ostrzegła przed zwolnieniami w związku ze spadkiem sprzedaży.

W USA kontrakty na S&P 500 spadają o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,45 proc., a na Nasdaq idą w dół o 0,55 proc.

Reklama

We wtorek indeks S&P 500 wzrósł 0,17 proc. do 3.257,30 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,60 proc. do 26.840,40 pkt., a Nasdaq Composite stracił 0,81 proc. i zakończył notowania na 10.680,36 pkt.

Dolar umacnia się o 0,22 proc. wobec koszyka walut do 95,32 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,08 proc. do 1,1510.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,28 proc. do 107,04.

Kurs funta zniżkuje o 0,75 proc. wobec dolara do 1,2648.

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 0,59 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do: -0,48 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 41,47 USD za baryłkę, po spadku o 1,07 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 0,81 proc. do 43,96 USD/b.

Ponad 616 tys. ofiar koronawirusa

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w środę 15 milionów - wynika z bilansu agencji Reutera. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 616 tys. osób.

Prawdopodobnie będzie gorzej, zanim zrobi się lepiej - ostrzegł we wtorek prezydent Donald Trump na konferencji prasowej dotyczącej koronawirusa. Format ten wznowiono po trzech miesiącach przerwy i gwałtownym wzroście w wykrywanych w USA zakażeniach od czerwca.

Pytany przez dziennikarzy czy nie zmienił swojego stanowiska w sprawie maseczek, prezydent odparł że w niektórych sytuacjach je zakłada i pokazał, że jedną nosi przy sobie.

W Stanach Zjednoczonych liczba przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu doby wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu ze stanem z dnia poprzedniego, do 3,86 mln - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

W ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 0,2 proc. do 141.426. Najgorsza sytuacja panuje w stanach na południu USA, w tym Arizonie, Teksasie, Kalifornii oraz na Florydzie.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 41 008 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło od wczoraj 1367 osób - podało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 w Brazylii sięga już 2 mln 159,6 tys. Z powodu Covid-19 w Brazylii zmarły od początku epidemii 81 484 osoby.

Od początku epidemii koronawirusa w Meksyku zmarło ponad 40,4 tys. osób - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby zmarło 915 osób. Liczba wszystkich zakażonych wynosi 356 255; w ciągu doby wykryto 6859 nowych zakażeń.

Stosunki USA-Chiny

Chińskie MSZ poinformowało w środę, że władze USA nakazały mu zamknięcie konsulatu ChRL w Houston. Chiny oceniają to jako eskalację działań USA przeciwko nim i podejmą kroki odwetowe, jeśli Waszyngton nie naprawi swojego błędu – przekazało MSZ w Pekinie.

Po spotkaniu we wtorek w Londynie z szefem brytyjskiej dyplomacji Dominikiem Raabem sekretarz stanu USA Mike Pompeo oznajmił, że Waszyngton oczekuje zbudowania koalicji krajów, które stawią czoła zagrożeniu ze strony Chin.

"Sądzimy, że cały świat powinien współpracować, by sprawić, że wszystkie kraje, włącznie z Chinami, postępowały (...) w sposób, który jest adekwatny wobec porządku międzynarodowego" - stwierdził Pompeo.

Agencja Reutera zauważyła, że do dwudniowej wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji w Londynie, która kończy się we wtorek, doszło tydzień po decyzji brytyjskiego rządu o wykluczeniu chińskiego koncernu Huawei z budowy sieci 5G w Wielkiej Brytanii. Pompeo zaprzeczył, by decyzja o wyeliminowaniu Huawei z budowy 5G w Zjednoczonym Królestwie była wynikiem presji ze strony Waszyngtonu.

Pakiet stymulacyjny w USA

Republikanie i Demokraci toczą spór o wielkość kolejnego pakietu stymulacyjnego, ponieważ zbliża się „klif fiskalny” na koniec miesiąca ze względu na zakończenie wypłaty dodatku do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w wysokości 600 USD.

„Dopiero okaże się, czy Republikanie i Demokraci mają taką samą determinację, jaką wykazali przywódcy UE, aby znaleźć kompromis do przyszłego tygodnia. Ta obawa będzie widoczna na amerykańskim rynku akcji” - podali analitycy DBS w Singapurze w raporcie.

„Jeśli Kongresowi nie uda się przyjąć pakietu, będzie to poważna porażka dla gospodarki” - powiedział Michael Feroli, główny ekonomista USA w JPMorgan Chase & Co.

Indeksy w Europie ok. godz. 10.35