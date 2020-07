Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 45 739 tys. złwobec 25 597 za II kwartał 2019 r. Skonsolidowana EBITDA sięgnęła 54 280 tys. zł wobec 31 827 za II kwartał 2019 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 266 193 tys. zł wobec 200 972 za II kwartał 2019 r.



"Szacunki wyników za I półrocze 2020 r.:



- skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 433 957 tys. zł (wobec 329 480 za I półrocze 2019 r., +31,7% r/r),



- skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 65 820 tys. zł (wobec 42 874 za I półrocze 2019 r., +53,5% r/r),



- skonsolidowana EBITDA: 82 407 tys. zł (wobec 54 439 za I półrocze 2019 r., +51,4% r/r),



- skonsolidowany zysk netto: 53 797 tys. zł (wobec 34 407 za I półrocze 2019 r., +56,4% r/r)" - czytamy dalej.



"W ocenie Zarządu Spółki, na szacunkowe wyniki II kwartału 2020 r. i łącznie całego I półrocza 2020 r. bezpośredni wpływ miały skutki pandemii COVID-19, w tym szczególnie zachowania konsumenckie. Spółka nie jest w stanie obecnie ocenić, w jakim stopniu mają one charakter tymczasowy, a w jakim stały, choć niektóre z obecnych obserwacji mogą wskazywać na to, że duża część klientów finalnych grupy powróci do zachowań sprzed stanu pandemii i będzie traktować główną część wydatków na kluczowe produkty grupy - tj. farby i preparaty do ochrony i dekoracji drewna - przede wszystkim jako wydatki dokonywane nie częściej niż jednokrotnie w trakcie jednego sezonu remontowego (dla danej nieruchomości)" - podano także.



Ze względu na zaburzenie wyników wywołane pandemią COVID-19 oraz sezonowość charakterystyczną dla całej branży (natężenie prac remontowo-budowlanych zazwyczaj jest większe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego, co wynika z warunków pogodowych na głównych rynkach, na których działa grupa), wyniki sprzedaży produktów grupy należy, w opinii zarządu, analizować po zakończeniu sezonu (tj. po trzecim kwartale roku obrotowego), a wyniki finansowe - w układzie rocznym, zastrzeżono.



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)