Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł umowę na realizację budynków modułowych w Stuttgarcie na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 16,35 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 72,6 mln zł netto.



"Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i wykonanie pod klucz 6 budynków modułowych, w których łącznie znajdzie się 329 lokali mieszkalnych, pomieszczenie wspólne, biuro oraz pomieszczenie fitness. Realizacja prac umownych została podzielona na II etapy, zaś w ramach każdego z etapów wykonawca zrealizuje 3 budynki modułowe. Inwestycja będzie zlokalizowana w Stuttgarcie" - czytamy w komunikacie.



Zakończenie prac etapu I zaplanowano na II kwartał 2022 r., zaś zakończenie prac etapu II na III kwartał 2023 r., z zastrzeżeniem iż terminy umowne ulegną stosownemu przesunięciu w razie nieuzyskania przez zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie określonym w umowie, wskazano również.



Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



