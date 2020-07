"Miło nam poinformować, że już w przyszłym tygodniu do sprzedaży na PS4 i PS5 trafią kolejne gry z naszego portfolio wydawniczego. Licencję na portowanie i wydanie 'Saboteur!' oraz 'Saboteur II: Avenging Angel' pozyskaliśmy od brytyjskiego twórcy Clive'a Townsenda, Saboteur!, Saboteur II: Avenging Angel to popularne tytuły znane z lat 80-tych - pierwsza i druga część kultowej retro-skradanki osadzone w przygodowej konwencji" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



Gry "Saboteur!" i 'Saboteur II: Avenging Angel' sprzedały się na konsoli Nintendo Switch w nakładzie ponad 100 tys. sztuk.



"Mamy nadzieję, że nadchodzące produkcje przypadną do gustu fanom gier konsolowych. Dotychczasowe wyniki sprzedaży są bardzo obiecujące. Chcemy podtrzymać ten trend. W planach mamy także wersje na konsole Xbox One oraz Xbox Series X. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco" podsumował prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)