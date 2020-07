"Do końca roku - dzięki wprowadzeniu nowych osiedli do sprzedaży - oferta zwiększy się do ponad 2 500 lokali" - czytamy w komunikacie.



W I półroczu 2020 roku deweloper podpisał 816 umów przedsprzedaży. W analogicznym okresie roku 2019 było ich 731. Tym samym osiągnął ponad 11% wzrostu, przypomina spółka. Opisany wynik został wypracowany w 5 miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław), gdzie łącznie Budimex Nieruchomości ma w ofercie 1 450 mieszkań.



Spółka podała, że wynik przedsprzedaży mieszkań przewyższył zaplanowany budżet na I półrocze 2020.



"Wzrost ten jest efektem utrzymującego się popytu na mieszkania w największych miastach Polski. Potwierdza tym samym, że zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce wynika w dużej mierze ze strukturalnego braku mieszkań, który jest szacowany na ok. 2 mln lokali. Wskaźnik mieszkań w Polsce (380 na 1 000 mieszkańców) należy do jednego z najniższych w Europie" - skomentował prezes Damian Kapitan, cytowany w komunikacie.



Przyznał jednocześnie, że firma zauważyła w II kwartale wpływ pandemii na zainteresowanie mieszkaniami, co jednak nie zmienia faktu, że I półrocze przyniosło wzrost sprzedaży o ponad 11% r/r"



Kapitan ocenia, że nie bez znaczenia przy wyborze dewelopera przez klientów jest również mocna i bezpieczna sytuacja spółki (dobra pozycja gotówkowa, brak obligacji, praktycznie zerowe zadłużenie), co przekłada się na zaufanie kupujących.



"Spółka konsekwentnie realizuje plan sprzedaży założony na rok 2020. Dane dotyczące dynamiki sprzedaży pozwalają nam optymistycznie patrzeć na spodziewany wynik końcowy" - podsumował Damian Kapitan.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)